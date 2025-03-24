Останні відкликання Toyota, про які треба знати власникам цих авто

2025 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Toyota відома своєю довгостроковою надійністю, але жоден автовиробник не застрахований від відкликань. На щастя, дилерські центри зазвичай безплатно усувають несправності, але проблема у тім, що багато водіїв навіть не знають про відкликання їхніх автомобілів.

Про це написав Motor Biscuit.

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Витоки гальмівної рідини

У лютому цього року Toyota оголосила про відкликання пікапа Tacoma 2024-2025 років випуску через проблеми з гальмівними шлангами, що призводило до витоків гальмівної рідини. Заміни деталей були потрібні у повнопривідних версіях з 16-дюймовими гальмами та 17-дюймовими колесами.

Паски безпеки

У близько 41 000 автомобілів Toyota Camry, Lexus NX та RX 2025 модельного року на центральних сидіннях другого ряду встановлено ненадійні ремені безпеки. Дефект пов’язаний з пошкодженням під час виробничого процесу.

Проблеми з сидіннями

Виробник відкликав 168 000 одиниць Toyota Sienna 2021-2025 років через проблеми з сидіннями. Деякі болти, які з’єднують спинки сидінь третього ряду, можуть бути затягнуті не так сильно, як належить. Це може призвести до травмування людей.

Рульове керування

Наприкінці минулого року виробник оголосив про відкликання 8057 одиниць Toyota Corolla та Corolla Hybrid 2023-2024 років через занепокоєння, що рульові вали можуть зламатися через тріщини, що виникли у процесі виробництва.

Сміття у двигунах

Влітку 2024 року були відкликані 102 000 одиниць Toyota Tundra та Lexus LX 2022-2023 років. З їхніх двигунів не видалили залишки сміття після механічної обробки. Це може призвести до стуку двигуна, проблем із запуском та втрати потужності.

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