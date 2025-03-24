Последние отзывы Toyota, о которых надо знать владельцам этих авто

2025 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Toyota известна своей долгосрочной надежностью, но ни один автопроизводитель не застрахован от отзывов. К счастью, дилерские центры обычно бесплатно устраняют неисправности, но проблема в том, что многие водители даже не знают об отзыве их автомобилей.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Утечки тормозной жидкости

В феврале этого года Toyota объявила об отзыве пикапа Tacoma 2024-2025 годов выпуска из-за проблем с тормозными шлангами, что приводило к утечкам тормозной жидкости. Замены деталей требовались в полноприводных версиях с 16-дюймовыми тормозами и 17-дюймовыми колесами.

Ремни безопасности

В около 41 000 автомобилей Toyota Camry, Lexus NX и RX 2025 модельного года на центральных сиденьях второго ряда установлены ненадежные ремни безопасности. Дефект связан с повреждением во время производственного процесса.

Проблемы с сиденьями

Производитель отозвал 168 000 единиц Toyota Sienna 2021-2025 годов из-за проблем с сиденьями. Некоторые болты, которые соединяют спинки сидений третьего ряда, могут быть затянуты не так сильно, как положено. Это может привести к травмированию людей.

Рулевое управление

В конце прошлого года производитель объявил об отзыве 8057 единиц Toyota Corolla и Corolla Hybrid 2023-2024 годов из-за беспокойства, что рулевые валы могут сломаться из-за трещин, возникших в процессе производства.

Мусор в двигателях

Летом 2024 года были отозваны 102 000 единиц Toyota Tundra и Lexus LX 2022-2023 годов. Из их двигателей не удалили остатки мусора после механической обработки. Это может привести к стуку двигателя, проблемам с запуском и потере мощности.

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