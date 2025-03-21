Выпуски Toyota RAV4, которые стоит обходить стороной

2021 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Ни один даже самый надежный бренд не обходили провалы при производстве автомобилей. Кроссовер Toyota RAV4 считается классным авто, но некоторые годы выпуска портят хорошую репутацию этой модели.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2000-2006 Toyota RAV4

Первые два поколения RAV4 (2000-2006) часто имели проблемы с автоматическими коробками передач. Они резко переключались, что приводило к преждевременному износу трансмиссии. Тщательно проверьте — рычаг передачи должен переключаться легко и плавно.

2001-2003 Toyota RAV4

Старые RAV4 (2001-2003) имеют плохую репутацию из-за неисправностей трансмиссий с электронным управлением. Ремонт может быть дорогим, поэтому без задокументированной замены лучше избегать этих моделей.

2006-2008 Toyota RAV4 (2.4L I4)

Проблема с двигателем вызвана недостатком поршневых колец, что приводит к большому потреблению масла. Это может привести к серьезным поломкам. Toyota предлагала ремонт по расширенной гарантии, но лучше проверить историю обслуживания перед покупкой.

2013-2015 Toyota RAV4

Проблема с гидротрансформатором может вызывать дрожание, вибрацию и задержку ускорения. Toyota предлагала обновление ПО или ремонт коробки передач по гарантии. Перед покупкой подержанного RAV4 тех лет рекомендуется тест-драйв для выявления проблем.

2014-2015 Toyota RAV4

У этой модели могут быть проблемы с трансмиссией, такие как грубое переключение передач и задержка включения. Рекомендуется тщательно проверить коробку передач перед покупкой.

2018 Toyota RAV4

Проблемы с трансмиссией могут быть связаны с ПО или износом. Рекомендуется проверить обслуживание и провести тест-драйв перед покупкой для выявления проблем с переключением передач.

2019-2021 Toyota RAV4

Модели имеют проблему с протеканием багажника на крыше, что может привести к утечке воды в салон. Рекомендуется внимательно проверить этот аспект перед покупкой.

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