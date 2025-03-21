Випуски Toyota RAV4, які варто оминати стороною

2021 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Жоден навіть найнадійніший бренд не минали провали під час виробництва автомобілів. Кросовер Toyota RAV4 вважається класним авто, але деякі роки випуску псують гарну репутацію цієї моделі.

Про це написав Motor Biscuit.

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2000-2006 Toyota RAV4

Перші два покоління RAV4 (2000-2006) часто мали проблеми з автоматичними коробками передач. Вони різко перемикалися, що призводило до передчасного зносу трансмісії. Ретельно перевірте — важіль передачі має перемикатися легко та плавно.

2001-2003 Toyota RAV4

Старі RAV4 (2001-2003) мають погану репутацію через несправності трансмісій з електронним керуванням. Ремонт може бути дорогим, тому без задокументованої заміни краще уникати цих моделей.

2006-2008 Toyota RAV4 (2.4L I4)

Проблема з двигуном викликана недоліком поршневих кілець, що призводить до великого споживання оливи. Це може призвести до серйозних поломок. Toyota пропонувала ремонт за розширеною гарантією, але краще перевірити історію обслуговування перед покупкою.

2013-2015 Toyota RAV4

Проблема з гідротрансформатором може спричиняти тремтіння, вібрацію та затримку прискорення. Toyota пропонувала оновлення ПЗ або ремонт коробки передач за гарантією. Перед покупкою вживаного RAV4 тих років рекомендується тест-драйв для виявлення проблем.

2014-2015 Toyota RAV4

У цієї моделі можуть бути проблеми з трансмісією, такі як грубе перемикання передач та затримка включення. Рекомендується ретельно перевірити коробку передач перед покупкою.

2018 Toyota RAV4

Проблеми з трансмісією можуть бути пов'язані з ПЗ або зносом. Рекомендується перевірити обслуговування та провести тест-драйв перед покупкою для виявлення проблем з перемиканням передач.

2019-2021 Toyota RAV4

Моделі мають проблему з протіканням багажника на даху, що може призвести до витоку води в салон. Рекомендується уважно перевірити цей аспект перед покупкою.

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