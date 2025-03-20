Які вживані Toyota RAV4 найкращі

2024 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Компактний кросовер Toyota RAV4 завжди забезпечує надійність, паливну ефективність та практичність. Але деякі з моделей виділяються навіть на такому позитивному тлі.

Про це написав Motor Biscuit.

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2016 Toyota RAV4

Авто отримало високі оцінки споживачів та викликає менше скарг порівняно з конкурентами. Модель 2016 року представила оновлений дизайн, що надає їй сучасного вигляду без шкоди для практичності.

2017 Toyota RAV4

Вирізняється потужними функціями безпеки. Toyota оснастила цю модель системою Toyota Safety Sense (TSS-P), яка включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та попередження про виїзд зі смуги руху.

2018 Toyota RAV4

Автомобіль отримав високі оцінки за надійність та якість збірки. Toyota вдосконалила підвіску для більш комфортної їзди. Цей модельний рік також пропонує гарний вантажний простір та зручну інформаційно-розважальну систему.

2020 Toyota RAV4

Ця версія зосереджена на комфорті, технологіях, зручності та надійності. Має сміливий зовнішній дизайн, просторий салон та ефективну силову установку. Також включає сучасні технології та передові системи допомоги водієві.

2009 Toyota RAV4

Авто пропонує місткий салон та опціональне сидіння третього ряду. Toyota включила такі функції, як контроль стабільності та бічні шторки безпеки. Варіант двигуна V6 надає моделі дивовижну потужність як для компактного кросовера.

2010 Toyota RAV4

Багато власників повідомляють про великий пробіг з мінімальними механічними проблемами. Завдяки високому рейтингу надійності та доступному двигуну V6 машина залишається гарним варіантом.

2013-2018 Toyota RAV4

Модель четвертого покоління отримала кілька ключових покращень: заміна задніх дверей, що відкривалися вбік, на більш зручні підйомні; переміщення запасного колеса під підлогу багажника. Моделі 2016-2018 років визнаються як найнадійніші в цьому поколінні.

2024 Toyota RAV4

Забезпечує потужність та ефективність завдяки 2,5-літровому 4-циліндровому двигуну Dynamic Force. За оцінками EPA, кросовер витрачає лише 5,74 л на 100 км пробігу у місті.

Раніше автовласники висловили три претензії до Toyota RAV4. Також експерти назвали кросовер, надійніший за Toyota RAV4.