Власники Toyota RAV4 вказали на три основні недоліки моделі

Toyota RAV4. Фото: Toyota

Не дарма улюбленим кросовером багатьох водіїв у світі є Toyota RAV4, адже він доступний, економічний та побудований на перевіреній трансмісії. Але збереження низьких витрат означає жертви в іншому місці, й автовласники це помітили.

Про постійні скарги на модель написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Комфорт під час їзди

Міцність RAV4 вимагає компромісів. Деякі власники вважають їзду жорсткою, а інші повідомляють про неприємні шуми в салоні. Водночас опитування J.D. Power показують, що власники вважають "легкість посадки та висадки з передніх сидінь" проблемою.

Інформаційно-розважальна система

Інформаційно-розважальну систему RAV4 деякі власники вважають слабким місцем авто. J.D. Power виявив: "досвід використання голосової допомоги" є загальною скаргою. Інші повідомляють про нерівне підключення Bluetooth й непередбачувану бездротову систему.

Якість збірки

Toyota зосередилася на надійності, але матеріали та комплектація не такі вишукані, як у деяких конкурентів. Власники на J.D. Power оцінили стиль салону RAV4 як нижчий за середній. Скарги на форумі варіюються від незакріплених дверних панелей до неправильної обробки. "Шов оббивки сидіння водія розходиться. Нитки розв’язуються".

Справедливий висновок

RAV4 не ідеальний, але Toyota ніколи не обіцяла розкоші. Покупці хотіли міцний, економічний кросовер, і японська компанія його зробила. Якщо є бажання отримати щось витонченіше з тією ж самою силовою установкою, Toyota із задоволенням порекомендує Lexus NX.

Раніше стало відомо, що Toyota презентує довгоочікуваний компактний позашляховик. Також ми писали, чому Toyota припиняє випуск найдешевших седанів.