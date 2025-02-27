Владельцы Toyota RAV4 указали на три основных недостатка модели

Toyota RAV4. Фото: Toyota

Не зря любимым кроссовером многих водителей в мире является Toyota RAV4, ведь он доступен, экономичен и построен на проверенной трансмиссии. Но сохранение низких расходов означает жертвы в другом месте, и автовладельцы это заметили.

О постоянных жалобах на модель написал Motor Biscuit.

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Комфорт во время езды

Прочность RAV4 требует компромиссов. Некоторые владельцы считают езду жесткой, а другие сообщают о неприятных шумах в салоне. В то же время опросы J.D. Power показывают, что владельцы считают "легкость посадки и высадки с передних сидений" проблемой.

Информационно-развлекательная система

Информационно-развлекательную систему RAV4 некоторые владельцы считают слабым местом авто. J.D. Power обнаружил: "опыт использования голосовой помощи" является общей жалобой. Другие сообщают о неровном подключении Bluetooth и непредсказуемой беспроводной системе.

Качество сборки

Toyota сосредоточилась на надежности, но материалы и комплектация не такие изысканные, как у некоторых конкурентов. Владельцы на J.D. Power оценили стиль салона RAV4 как ниже среднего. Жалобы на форуме варьируются от незакрепленных дверных панелей до неправильной отделки. "Шов обивки сиденья водителя расходится. Нитки развязываются".

Справедливый вывод

RAV4 не идеален, но Toyota никогда не обещала роскоши. Покупатели хотели прочный, экономичный кроссовер, и японская компания его сделала. Если есть желание получить что-то более изящное с той же самой силовой установкой, Toyota с удовольствием порекомендует Lexus NX.

Ранее стало известно, что Toyota презентует долгожданный компактный внедорожник. Также мы писали, почему Toyota прекращает выпуск самых дешевых седанов.