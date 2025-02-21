Зачем Toyota закрывает производство самых дешевых седанов

2022 Toyota Corolla Fielder. Фото: easycars.jp

После более чем десятилетия на рынке две самые доступные практичные модели Toyota уйдут в историю. Компания подтвердила, что производство седана Toyota Corolla Axio и универсала Corolla Fielder официально прекращается в октябре 2025 года.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Любимцы автопарков

В отличие от Corolla, которая продается во всем мире, поколение E160 было разработано специально для японского рынка. Представленные в 2012 году модели нашли постоянную аудиторию, особенно среди покупателей автопарков, которые ценили их дешевизну и надежность.

За пределами Японии эти модели Corolla были доступны на таких рынках, как Бангладеш, Гонконг, Ямайка, Макао, Новая Зеландия, Сингапур и Шри-Ланка.

Согласно официальному вебсайту Toyota в Японии, Corolla Axio стартует с 10 800 долларов, в то время как Corolla Fielder универсал начинается с 11 800 долларов. Для сравнения, современный седан E210 Corolla стоит от 13 400 долларов.

Характеристика авто

Несмотря на обновления в 2015, 2017 и 2022 годах, Corolla Axio и Fielder практически не изменились с момента своего дебюта. Построенные на платформе Toyota B, которая используется совместно с Vitz/Yaris предыдущего поколения, они меньше своих мировых аналогов.

Покупатели могли выбирать между бензиновыми и самозарядными гибридными силовыми агрегатами, причем большинство моделей имеют передний привод. А негибридный 1,5-литровый бензиновый вариант также был доступен с опциональным CVT и полным приводом.

Вероятно, прекращение производства моделей связано со снижением спроса, ростом стандартов безопасности и переходом компании на новые электрифицированные платформы.

Ранее автовладельцы жаловались, что новые внедорожники Toyota тают на солнце. Несмотря на это, в рейтинге надежности авто 7 из 10 моделей произвела Toyota.