Навіщо Toyota закриває виробництво найдешевших седанів

2022 Toyota Corolla Fielder. Фото: easycars.jp

Після більш ніж десятиліття на ринку дві найдоступніші практичні моделі Toyota відійдуть в історію. Компанія підтвердила, що виробництво седана Toyota Corolla Axio та універсалу Corolla Fielder офіційно припиняється у жовтні 2025 року.

Про це повідомив Cars Coops.

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Улюбленці автопарків

На відміну від Corolla, що продається у всьому світі, покоління E160 було розроблено спеціально для японського ринку. Представлені у 2012 році моделі знайшли постійну аудиторію, особливо серед покупців автопарків, які цінували їх дешевизну та надійність.

За межами Японії ці моделі Corolla були доступні на таких ринках, як Бангладеш, Гонконг, Ямайка, Макао, Нова Зеландія, Сінгапур та Шрі-Ланка.

Згідно з офіційним вебсайтом Toyota в Японії, Corolla Axio стартує від 10 800 доларів, водночас Corolla Fielder універсал починається від 11 800 доларів. Для порівняння, сучасніший седан E210 Corolla коштує від 13 400 доларів.

Характеристика авто

Попри оновлення у 2015, 2017 та 2022 роках, Corolla Axio та Fielder практично не змінилися з моменту свого дебюту. Побудовані на платформі Toyota B, яка використовується спільно з Vitz/Yaris попереднього покоління, вони менші за своїх світових аналогів.

Покупці могли вибирати між бензиновими та самозарядними гібридними силовими агрегатами, причому більшість моделей мають передній привід. А негібридний 1,5-літровий бензиновий варіант також був доступний з опціональним CVT та повним приводом.

Ймовірно, припинення виробництва моделей пов'язано зі зниженням попиту, зростанням стандартів безпеки та переходом компанії на нові електрифіковані платформи.

Раніше автовласники скаржилися, що нові позашляховики Toyota тануть на сонці. Попри це, у рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей виробила Toyota.