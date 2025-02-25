Выходит долгожданный компактный внедорожник от Toyota

2009 Toyota Land Cruiser FJ. Фото: caranddriver.com

Презентация нового компактного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, вероятно, состоится осенью 2025 года. Самая маленькая в линейке модель унаследует традиции легендарного Land Cruiser, сохранив рамную конструкцию и внедорожные возможности, но при этом станет намного доступнее для покупателей.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Габариты внедорожника

Ожидается, что Land Cruiser FJ будет немного больше Corolla Cross, но меньше RAV4. Вероятно, его длина составит 4500 мм, ширина — 1830 мм, а высота с колесами — 2750 мм. То есть новый Land Cruiser FJ будет заметно меньше североамериканского Land Cruiser, который имеет длину 4925 мм, но больше Ford Bronco Sport (4387 мм).

Компромиссное решение

Вместо использования платформы TNGA-F, которая есть у более крупных и дорогих Land Cruiser серии 250 и 300, компактный внедорожник будет построен на архитектуре IMV 0, как пикап Toyota Hilux Champ/Ranga. Этот выбор сохраняет наследие прочного Land Cruiser, одновременно позволяя Toyota предлагать модель по более доступной цене.

Конечно, внедорожник будет иметь улучшенные характеристики шума, вибрации и жесткости (NVH) и изящную динамику вождения по сравнению с Hilux Champ.

Кроме того, система полного привода с дифференциалом ограниченного трения Torsen, скорее всего, будет включена в стандартную комплектацию, что позволит ей преодолевать суровую местность в сочетании с большим клиренсом и прочными шинами.

2026 Toyota Land Cruiser FJ. Рендер: carscoops.com

Технические опции

Одним из наиболее вероятных вариантов для двигателя Land Cruiser FJ является атмосферный 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2TR-FE, который выдает 161 л.с. и 246 Нм крутящего момента в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и мощной системой полного привода.

Ценообразование

Ожидается, что цена Land Cruiser FJ может составлять 26 600-30 000 долларов. Для сравнения, Land Cruiser 70 Series в Японии стартует с 32 000 долларов, 250 Series — от 34 700 долларов, а 300 Series — от 34 000 долларов.

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