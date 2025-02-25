Виходить довгоочікуваний компактний позашляховик від Toyota

2009 Toyota Land Cruiser FJ. Фото: caranddriver.com

Презентація нового компактного позашляховика Toyota Land Cruiser FJ, ймовірно, відбудеться восени 2025 року. Найменша у лінійці модель успадкує традиції легендарного Land Cruiser, зберігши рамну конструкцію та позашляхові можливості, але водночас стане набагато доступнішою для покупців.

Про це повідомив Cars Coops.

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Габарити позашляховика

Очікується, що Land Cruiser FJ буде трохи більшим за Corolla Cross, але меншим за RAV4. Ймовірно, його довжина становитиме 4500 мм, ширина — 1830 мм, а висота з колесами — 2750 мм. Тобто новим Land Cruiser FJ буде помітно меншим за північноамериканський Land Cruiser, який має довжину 4925 мм, але більшим за Ford Bronco Sport (4387 мм).

Компромісне рішення

Замість використання платформи TNGA-F, яка є у більших та дорожчих Land Cruiser серії 250 та 300, компактний позашляховик буде побудований на архітектурі IMV 0, як пікап Toyota Hilux Champ/Ranga. Цей вибір зберігає спадщину міцного Land Cruiser, водночас дозволяючи Toyota пропонувати модель за доступнішою ціною.

Звичайно, позашляховик матиме покращені характеристики шуму, вібрації та жорсткості (NVH) та витонченішу динаміку водіння порівняно з Hilux Champ.

Крім того, система повного приводу з диференціалом обмеженого тертя Torsen, швидше за все, буде включена в стандартну комплектацію, що дозволить їй долати сувору місцевість у поєднанні з великим кліренсом і міцними шинами.

2026 Toyota Land Cruiser FJ. Рендер: carscoops.com

Технічні опції

Одним із найімовірніших варіантів для двигуна Land Cruiser FJ є атмосферний 2,7-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун 2TR-FE, який видає 161 к.с. та 246 Нм крутного моменту в парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач та потужною системою повного приводу.

Ціноутворення

Очікується, що ціна Land Cruiser FJ може становити 26 600-30 000 доларів. Для порівняння, Land Cruiser 70 Series в Японії стартує з 32 000 доларів, 250 Series — від 34 700 доларів, а 300 Series — від 34 000 доларів.

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