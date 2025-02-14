Шестое поколение Toyota RAV4 выйдет позже, чем ожидалось

Вероятный Toyota RAV4 шестого поколения. Фото: bestcarweb.jp

Пятое поколение популярного кроссовера Toyota RAV4 выпускается с 2108 года, поэтому разговоры о появлении новой модели не утихают давно, а сеть переполнена рендерами и шпионскими фото с испытаний. Но надежды на то, что RAV4 шестого поколения появится уже во второй половине этого года, похоже, не оправдаются — презентация, вероятно, состоится в 2026 году.

Об этом сообщил японский журнал Best Car Web.

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Эволюционный дизайн

Ожидается, что наибольшие изменения претерпит передняя часть автомобиля, которая будет выполнена в новейших тенденциях дизайна Toyota — что-то похожее можно увидеть на Prius и новом Camry.

Сбоку RAV4 сохранит свой узнаваемый силуэт с вариантами двухцветной крыши и ярким контрастным нижним покрытием.

Сзади, вероятно, будут светодиодные задние фонари на всю ширину в сочетании с прямоугольным нижним покрытием с серебристыми вставками для современного оттенка.

Технологичный интерьер

Автоэксперты считают маловероятным изменение внутренних размеров авто. Перечень технологий, вероятно, будет включать расширенный информационно-развлекательный дисплей с более четкой графикой и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa для улучшенного управления различными функциями.

Ожидаются и премиальные штрихи: проекционный дисплей (HUD), панорамный люк, окружающее освещение и беспроводная зарядка смартфона.

Силовые установки

Новый RAV4 может оснащаться 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем в сочетании с двумя электромоторами в форме переднего привода, производящим 225 л.с. Вариант с полным приводом потребует дополнительного электромотора, что увеличит общую мощность до 232 л.с.

Ожидается, что после запуска стандартных гибридных моделей к модельному ряду присоединится и подзарядный гибрид. Более важной новостью является возможность полностью электрического варианта на платформе TNGA-K.

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