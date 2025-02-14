Шосте покоління Toyota RAV4 вийде пізніше, ніж очікувалося

Ймовірний Toyota RAV4 шостого покоління. Фото: bestcarweb.jp

П’яте покоління популярного кросовера Toyota RAV4 випускається з 2108 року, тому розмови про появи новою моделі не вщухають давно, а мережа переповнена рендерами та шпигунськими фото з випробувань. Але надії на те, що RAV4 шостого покоління з’явиться вже у другій половині цього року, схоже, не виправдаються — презентація, ймовірно, відбудеться у 2026 році.

Про це повідомив японський журнал Best Car Web.

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Еволюційний дизайн

Очікується, що найбільших змін зазнає передня частина автомобіля, яка буде виконана у найновіших тенденціях дизайну Toyota — щось схоже можна побачити на Prius та новому Camry.

Збоку RAV4 збереже свій впізнаваний силует із варіантами двоколірного даху та яскравим контрастним нижнім покриттям.

Ззаду, ймовірно, будуть світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину в поєднанні з прямокутним нижнім покриттям зі сріблястими вставками для сучасного відтінку.

Технологічний інтер’єр

Автоексперти вважають малоймовірну зміну внутрішніх розмірів авто. Перелік технологій, ймовірно, включатиме розширений інформаційно-розважальний дисплей з чіткішою графікою та підтримкою Apple CarPlay, Android Auto та Amazon Alexa для покращеного керування різними функціями.

Очікуються й преміальні штрихи: проєкційний дисплей (HUD), панорамний люк, навколишнє освітлення та бездротова зарядка смартфона.

Силові установки

Новий RAV4 може оснащуватися 2,5-літровим 4-циліндровим двигуном у поєднанні з двома електромоторами у формі переднього приводу, що виробляє 225 к.с. Варіант з повним приводом потребуватиме додаткового електромотора, що збільшить загальну потужність до 232 к.с.

Очікується, що після запуску стандартних гібридних моделей до модельного ряду приєднається й підзарядний гібрид. Важливішою новиною є можливість повністю електричного варіанту на платформі TNGA-K.

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