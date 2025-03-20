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Лучшие подержанные модели Toyota RAV4

20 марта 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие подержанные Toyota RAV4 самые лучшие
2024 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Компактный кроссовер Toyota RAV4 всегда обеспечивает надежность, топливную эффективность и практичность. Но некоторые из моделей выделяются даже на таком положительном фоне.

Об этом написал Motor Biscuit.

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  • 2016 Toyota RAV4

Авто получило высокие оценки потребителей и вызывает меньше жалоб по сравнению с конкурентами. Модель 2016 года представила обновленный дизайн, что придает ей современный вид без ущерба для практичности.

  • 2017 Toyota RAV4

Отличается мощными функциями безопасности. Toyota оснастила эту модель системой Toyota Safety Sense (TSS-P), которая включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о выезде из полосы движения.

  • 2018 Toyota RAV4

Автомобиль получил высокие оценки за надежность и качество сборки. Toyota усовершенствовала подвеску для более комфортной езды. Этот модельный год также предлагает хорошее грузовое пространство и удобную информационно-развлекательную систему.

  • 2020 Toyota RAV4

Эта версия сосредоточена на комфорте, технологиях, удобстве и надежности. Имеет смелый внешний дизайн, просторный салон и эффективную силовую установку. Также включает современные технологии и передовые системы помощи водителю.

  • 2009 Toyota RAV4

Авто предлагает вместительный салон и опциональное сиденья третьего ряда. Toyota включила такие функции, как контроль стабильности и боковые шторки безопасности. Вариант двигателя V6 предоставляет модели удивительную мощность как для компактного кроссовера.

  • 2010 Toyota RAV4

Многие владельцы сообщают о большом пробеге с минимальными механическими проблемами. Благодаря высокому рейтингу надежности и доступному двигателю V6 машина остается хорошим вариантом.

  • 2013-2018 Toyota RAV4

Модель четвертого поколения получила несколько ключевых улучшений: замена задних дверей, открывающихся вбок, на более удобные подъемные; перемещение запасного колеса под пол багажника. Модели 2016-2018 годов признаются как самые надежные в этом поколении.

  • 2024 Toyota RAV4 2024 года

Обеспечивает мощность и эффективность благодаря 2,5-литровому 4-цилиндровому двигателю Dynamic Force. По оценкам EPA, кроссовер расходует всего 5,74 л на 100 км пробега в городе.

Ранее автовладельцы высказали три претензии к Toyota RAV4. Также эксперты назвали кроссовер, более надежный, чем Toyota RAV4.

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