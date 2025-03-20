Какие подержанные Toyota RAV4 самые лучшие

2024 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Компактный кроссовер Toyota RAV4 всегда обеспечивает надежность, топливную эффективность и практичность. Но некоторые из моделей выделяются даже на таком положительном фоне.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2016 Toyota RAV4

Авто получило высокие оценки потребителей и вызывает меньше жалоб по сравнению с конкурентами. Модель 2016 года представила обновленный дизайн, что придает ей современный вид без ущерба для практичности.

2017 Toyota RAV4

Отличается мощными функциями безопасности. Toyota оснастила эту модель системой Toyota Safety Sense (TSS-P), которая включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о выезде из полосы движения.

2018 Toyota RAV4

Автомобиль получил высокие оценки за надежность и качество сборки. Toyota усовершенствовала подвеску для более комфортной езды. Этот модельный год также предлагает хорошее грузовое пространство и удобную информационно-развлекательную систему.

2020 Toyota RAV4

Эта версия сосредоточена на комфорте, технологиях, удобстве и надежности. Имеет смелый внешний дизайн, просторный салон и эффективную силовую установку. Также включает современные технологии и передовые системы помощи водителю.

2009 Toyota RAV4

Авто предлагает вместительный салон и опциональное сиденья третьего ряда. Toyota включила такие функции, как контроль стабильности и боковые шторки безопасности. Вариант двигателя V6 предоставляет модели удивительную мощность как для компактного кроссовера.

2010 Toyota RAV4

Многие владельцы сообщают о большом пробеге с минимальными механическими проблемами. Благодаря высокому рейтингу надежности и доступному двигателю V6 машина остается хорошим вариантом.

2013-2018 Toyota RAV4

Модель четвертого поколения получила несколько ключевых улучшений: замена задних дверей, открывающихся вбок, на более удобные подъемные; перемещение запасного колеса под пол багажника. Модели 2016-2018 годов признаются как самые надежные в этом поколении.

2024 Toyota RAV4 2024 года

Обеспечивает мощность и эффективность благодаря 2,5-литровому 4-цилиндровому двигателю Dynamic Force. По оценкам EPA, кроссовер расходует всего 5,74 л на 100 км пробега в городе.

Ранее автовладельцы высказали три претензии к Toyota RAV4. Также эксперты назвали кроссовер, более надежный, чем Toyota RAV4.