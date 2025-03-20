Какие подержанные Toyota RAV4 самые лучшие

Лучшие подержанные модели Toyota RAV4
Компактный кроссовер Toyota RAV4 всегда обеспечивает надежность, топливную эффективность и практичность. Но некоторые из моделей выделяются даже на таком положительном фоне.
Об этом написал Motor Biscuit.
- 2016 Toyota RAV4
Авто получило высокие оценки потребителей и вызывает меньше жалоб по сравнению с конкурентами. Модель 2016 года представила обновленный дизайн, что придает ей современный вид без ущерба для практичности.
- 2017 Toyota RAV4
Отличается мощными функциями безопасности. Toyota оснастила эту модель системой Toyota Safety Sense (TSS-P), которая включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о выезде из полосы движения.
- 2018 Toyota RAV4
Автомобиль получил высокие оценки за надежность и качество сборки. Toyota усовершенствовала подвеску для более комфортной езды. Этот модельный год также предлагает хорошее грузовое пространство и удобную информационно-развлекательную систему.
- 2020 Toyota RAV4
Эта версия сосредоточена на комфорте, технологиях, удобстве и надежности. Имеет смелый внешний дизайн, просторный салон и эффективную силовую установку. Также включает современные технологии и передовые системы помощи водителю.
- 2009 Toyota RAV4
Авто предлагает вместительный салон и опциональное сиденья третьего ряда. Toyota включила такие функции, как контроль стабильности и боковые шторки безопасности. Вариант двигателя V6 предоставляет модели удивительную мощность как для компактного кроссовера.
- 2010 Toyota RAV4
Многие владельцы сообщают о большом пробеге с минимальными механическими проблемами. Благодаря высокому рейтингу надежности и доступному двигателю V6 машина остается хорошим вариантом.
- 2013-2018 Toyota RAV4
Модель четвертого поколения получила несколько ключевых улучшений: замена задних дверей, открывающихся вбок, на более удобные подъемные; перемещение запасного колеса под пол багажника. Модели 2016-2018 годов признаются как самые надежные в этом поколении.
- 2024 Toyota RAV4 2024 года
Обеспечивает мощность и эффективность благодаря 2,5-литровому 4-цилиндровому двигателю Dynamic Force. По оценкам EPA, кроссовер расходует всего 5,74 л на 100 км пробега в городе.
Ранее автовладельцы высказали три претензии к Toyota RAV4. Также эксперты назвали кроссовер, более надежный, чем Toyota RAV4.
Читайте Новини.LIVE!