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Действительно ли Toyota может проехать более 800 000 километров

7 декабря 2024 10:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Есть ли у Toyota тайна для достижения более 800 000 километров пробега
1999 Toyota Tacoma. Фото: torquenews.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Есть несколько марок автомобилей, которые известны своей способностью добиваться огромного пробега — Honda, Volkswagen, Dodge/Ram и Toyota. При этом последняя создала действительно легендарные долговечные модели — Sienna, Corolla, Tundra, Tacoma и Camry, но действительно ли Toyota может проехать до 800 000 км?

Об этом написал Slash Gear.

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Что нужно для большого пробега

Для пробега 800 000 км требуется много факторов, в частности марка и модель автомобиля, но важнейшее техническое обслуживание. Чтобы Toyota или любое другое транспортное средство имели шансы достичь рекордов на одометре, водитель должен относиться к машине с большим вниманием.

В Интернете гуляют видео о транспортных средствах с большим пробегом, например Toyota Tacoma 1999 выпуска с пробегом более 820 000 км на оригинальном двигателе. Что общего у всех этих автомобилей? Их владельцы ухаживали за ними исключительно хорошо.

Как достичь 800 000 км

  • График технического обслуживания. Самая простая вещь — полностью придерживаться указаний производителя. Это означает прочитать руководство пользователя, чтобы узнать интервалы обслуживания и типы жидкостей, а затем строго следовать этому расписанию.
  • Бережное отношение. Это означает избегать ненужных модификаций, парковаться в помещении и регулярно мыть авто.

Все это не только поможет избежать дорогостоящих механических неисправностей, но и посодействует надежной работе автомобиля на длинных расстояниях. Такие машины имеют гораздо лучшие шансы достичь порога в 800 000 км.

Ранее мы писали, что такое моторное масло для авто с большим пробегом. Также эксперт рассказал, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены.

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