Чи є у Toyota таємниця для досягнення понад 800 000 кілометрів пробігу

1999 Toyota Tacoma. Фото: torquenews.com

Є кілька марок автомобілів, які відомі своєю здатністю досягати величезного пробігу — Honda, Volkswagen, Dodge/Ram та Toyota. При цьому остання створила насправді легендарні довговічні моделі — Sienna, Corolla, Tundra, Tacoma та Camry, але чи справді Toyota може проїхати до 800 000 км?

Про це написав Slash Gear.

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Що потрібно для великого пробігу

Для пробігу 800 000 км потрібно багато факторів, зокрема марка та модель автомобіля, але найважливішим є технічне обслуговування. Щоб Toyota або будь-який інший транспортний засіб мали шанси досягти рекордів на одометрі, водій повинен ставитися до машини з великою увагою.

В Інтернеті гуляють відео про транспортні засоби з великим пробігом, наприклад Toyota Tacoma 1999 року випуску з пробігом понад 820 000 км на оригінальному двигуні. Що спільного у всіх цих автомобілів? Їх власники доглядали за ними виключно добре.

Як досягти 800 000 км

Графік технічного обслуговування. Найпростіша річ — повністю дотримуватися вказівок виробника. Це означає прочитати посібник користувача, щоб дізнатися про інтервали обслуговування та типи рідин, а потім суворо дотримуватися цього розкладу.

Найпростіша річ — повністю дотримуватися вказівок виробника. Це означає прочитати посібник користувача, щоб дізнатися про інтервали обслуговування та типи рідин, а потім суворо дотримуватися цього розкладу. Дбайливе ставлення. Це означає уникати непотрібних модифікацій, паркуватися у приміщенні та регулярно мити авто.

Це не лише допоможе уникнути дорогих механічних несправностей, але й сприятиме автомобілю надійно працювати на довгі відстані. Такі машини мають значно кращі шанси досягти порогу в 800 000 км.

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