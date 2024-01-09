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Авто, які без великих проблем подолали пробіг 1,6 млн км і більше

9 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-22 автомобіля, що здолали понад 1 млн км пробігу без великих поломок
Ніщо так не доводить надійність автомобіля, як досягнення семизначного пробігу і продовження роботи. Фото: carbuzz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Більшість автовласників вважають пробіг 250-300 тис. км пристойним результатом, а позначка 500 тис. здається чимось з області ненаукового фентезі. Втім, деяким ентузіастам вдається проїхати понад мільйон кілометрів.

Про це написав CarBuzz.

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1966 Volvo P1800

Пробіг: 5,15 млн км.

Фото: carbuzz.com

Викладач природничих наук на пенсії Ірвінг Гордон купив Volvo P1800 у 1966 році за 4150 доларів (це його тодішня річна зарплата) й досягнув рекорду Гіннеса за найбільший пробіг на особистому автомобілі, проїжджаючи в середньому 160 тис. км на рік, відвідуючи численні автовиставки по всьому США.

1976 Mercedes-Benz 240D

Пробіг: 4,58 млн км.

Фото: carbuzz.com

Водій таксі Грегоріос Сачінідіс на своєму Mercedes 240D доїхав до позначки 4,58 млн км у 2004 році, що зробило його авто найбільш довговічним в історії Mercedes. Після того, як досягнення було підтверджено брендом, автовласника нагородили новим С-класом, а 240D поспішив до власного музею Mercedes.

ТОП-22 авто, які досягли найбільшого пробігу

  1. 1966 Volvo P1800 — 5,15 млн км.
  2. 1976 Mercedes-Benz 240D — 4,58 млн км.
  3. 2007 Dodge Ram 2500 — 2,81 млн км.
  4. 1979 Volvo 245 GL — 2,62 млн км.
  5. 1963 Plymouth Fury — 2,57 млн км.
  6. 1963 Volkswagen Beetle — 1,6 млн км.
  7. 1991 Chevrolet C1500 Silverado — 2,09 млн км.
  8. 1983 Lincoln Towncar — 2,09 млн км.
  9. 2006 Ford F-250 — 1,93 млн км.
  10. 2014 Tesla Model S — 1,89 млн км.
  11. 1991 Honda Accord EX — 1,86 млн км.
  12. 1966 Mercedes-Benz 250SE — 1,77 млн км.
  13. 1964 Porsche 356C — 1,77 млн км.
  14. 1997 Isuzu KB — 1,7 млн км.
  15. 1989 Saab 900 SPG — 1,6 млн км.
  16. 1990 BMW 325i — 1,6 млн км.
  17. 1990 Honda Accord — 1,6 млн км.
  18. 1996 Lexus LS 400 — 1,6 млн км.
  19. 2006 Chevrolet Silverado 3500 HD — 1,6 млн км.
  20. 2007 Toyota Tundra — 1,6 млн км.
  21. 2007 Nissan Frontier — 1,6 млн км.
  22. 2013 Hyundai Elantra — 1,6 млн км.

Раніше ми писали про ТОП-3 вживані авто, які можна продати в Україні дорожче. Також публікували рейтинг позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році.

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