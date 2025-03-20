Чому з гібридних автомобілів масово крадуть одну деталь

2025 Toyota Camry Hybrid. Фото: motor1.com

У Польщі зростає кількість крадіжок тягових акумуляторів з гібридних автомобілів – це нова кримінальна тенденція, яка прийшла в країну з Заходу. При чому власники автомобілів Toyota найчастіше стають жертвами зловмисників.

Про це повідомив Interia.

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Чому крадуть батареї

Донедавна основною мішенню злодіїв були каталітичні нейтралізатори. Сьогодні їх місце замінили радарні датчики, адаптивні фари та тягові батареї від гібридних автомобілів.

Як виявилося, тягові батареї зазвичай монтуються під заднім сидінням, тому демонтаж відносно простий та передбачає переміщення через чохли та сидіння. Для роз'єднання джгутів використовуються акумуляторні кутові шліфувальні машини.

Як захиститися від крадіжки

Експерти, серед іншого, пропонують навмисне пошкодження різьби гвинтів, що кріплять акумулятор до підлоги автомобіля. Хоча це не запобіжить можливій шкоді авто, це може ефективно збентежити злодія, який не готовий до такої перешкоди.

Альтернативним рішенням є придбання надійної страховки та паркування в гаражі або на добре освітлених автостоянках, що охороняються. Такі запобіжні заходи можуть ефективно відлякувати злодіїв, зменшуючи ризик крадіжки.

Раніше ми писали, як з автомобілів Honda масово викрадали датчики круїз-контролю та подушки безпеки.