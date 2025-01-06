Подушки безпеки Honda — чому вони стають метою для викрадення

Подушка безпеки водія. Фото: directautopartsonline.com

Подушки безпеки Honda не лише легко вкрасти, на них зловмисники можуть швидко заробити — сьогодні лише на eBay є понад 500 відповідних пропозицій. Й викрадачі продовжують знаходити нові способи отримати запчастини, які, на їхню думку, варті зусиль.

Про це написав Slash Gear.

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Крадіжки заради флешмобу

Якщо Honda поряд з Ford та Chevrolet входять до списку машин, які найчастіше викрадають у США, то Hyundai та Kia ставали жертвами флешмобу.

У 2024 році молоді люди зі спільноти Kia Boys у межах TikTok Kia Challenge викрадала в США автомобілі Hyundai та Kia, випущені з 2011 по 2021 рік, які не мали іммобілайзера. Попри те, що проблему виявлено та з'явилося безпекове рішення, багатьом власникам автомобілів довелося мати справу з великими витратами на ремонт.

Інвестиції в безпеку

Якщо власники стурбовані крадіжкою подушок безпеки, вони можуть вкластися у безпечніші паркувальні місця. Якщо це неможливо, то принаймні не варто залишати в машині цінні речі. Також слід переконатися, що дрібний шрифт вашої страховки містить покриття на випадок крадіжки. Або можна вибрати модель з меншим попитом на запчастини.

Раніше ми писали, що означає логотип Honda червоного кольору. Також експерти назвали чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році.