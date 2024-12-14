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Що означає логотип Honda червоного кольору

14 грудня 2024 09:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Звідки у Honda логотип червоного кольору
2017 Honda Civic Type-R. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Червоний значок Honda привертає увагу автолюбителів, які ставлять собі питання, чому деякі автомобілі Honda використовують червоний логотип, а інші — стандартний чорний. Цей знак не просто естетичний елемент, він має цікаву історію та символіку, які датуються 1960-ми роками.

Про це написав Slash Gear.

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Перегонове минуле

Основна причина використання червоного значка Honda пов’язана з перегоновою історією марки. У 2001 році Honda створила власний унікальний відтінок червоного кольору, знаний як Honda Red.

Цей колір символізує перегоновий дух компанії, що бере свій початок ще з 1964 року, коли Соічиро Хонда, засновник компанії, випустив перший легковий автомобіль Honda S500 в червоному кольорі, попри тодішню заборону червоного для цивільних автомобілів.

Червоний логотип використовується виключно на спортивних моделях Type-R, таких як Honda Civic Type-R. Його дизайн — срібна буква "H" на червоному тлі — натякає на перемогу Honda RA272 у Формулі-1 в 1965 році, коли вона виграла Гран-прі Мексики. 

Трансформація логотипа

Логотип Honda пройшов шлях трансформацій від своєї першої версії у 1961 році, коли використовували назву бренду під стилізованим крилом. Сьогодні червоний значок став символом якості та можливостей Honda, відображаючи філософію компанії, що полягає в прагненні до вдосконалення та інновацій. Це робить його не лише елементом дизайну, але й свідченням традицій та досягнень марки.

Раніше ми писали про чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році. Також експерти назвали три альтернативи Honda Civic, які варто розглянути.

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