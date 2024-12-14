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Что означает логотип Honda красного цвета

14 декабря 2024 09:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Откуда у Honda логотип красного цвета
2017 Honda Civic Type-R. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Красный значок Honda привлекает внимание автолюбителей, задающих вопрос, почему некоторые автомобили Honda используют красный логотип, а другие — стандартный черный. Этот знак не просто эстетический элемент, он имеет интересную историю и символику, датируемую 1960-ми годами.

Об этом написал Slash Gear.

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Гоночное прошлое

Основная причина использования красного значка Honda связана с гоночной историей марки. В 2001 году Honda создала собственный уникальный оттенок красного цвета, известный как Honda Red.

Этот цвет символизирует гоночный дух компании, который берет свое начало еще с 1964 года, когда Соитиро Хонда, основатель компании, выпустил первый легковой автомобиль Honda S500 в красном цвете, несмотря на тогдашний запрет красного для гражданских автомобилей.

Красный логотип используется исключительно на спортивных моделях Type-R, таких, как Honda Civic Type-R. Его дизайн — серебряная буква "H" на красном фоне — намекает на победу Honda RA272 в Формуле-1 в 1965 году, когда она выиграла Гран-при Мексики.

Трансформация логотипа

Логотип Honda прошел путь трансформаций от своей первой версии в 1961 году, когда использовали название бренда под стилизованным крылом. Сегодня красный значок стал символом качества и возможностей Honda, отражая философию компании, заключающуюся в стремлении к усовершенствованию и инновациям. Это делает его не только элементом дизайна, но свидетельством традиций и достижений марки.

Ранее мы писали о четырех доступных гибридных моделях Honda для покупки в 2025 году. Также эксперты назвали три альтернативы Honda Civic, которые стоит рассмотреть.

авто автомобиль спорткар Логотип известные бренды Honda

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