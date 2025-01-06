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Почему воруют подушки безопасности из автомобилей Honda

6 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подушки безопасности Honda — почему они становятся целью для воров
Подушка безопасности водителя. Фото: directautopartsonline.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Подушки безопасности Honda не только легко украсть, на них злоумышленники могут быстро заработать — сегодня только на eBay есть более 500 соответствующих предложений. И угонщики продолжают находить новые способы получить запчасти, которые, по их мнению, стоят усилий.

Об этом написал Slash Gear.

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Воровство ради флешмоба

Если Honda наряду с Ford и Chevrolet входят в список машин, которые чаще всего угоняют в США, то Hyundai и Kia становились жертвами флешмоба.

В 2024 году молодые люди из сообщества Kia Boys в рамках TikTok Kia Challenge угоняли в США автомобили Hyundai и Kia, выпущенные с 2011 по 2021 год, которые не имели иммобилайзера. Несмотря на то, что проблема выявлена и появилось безопасное решение, многим владельцам автомобилей пришлось иметь дело с большими затратами на ремонт.

Инвестиции в безопасность

Если владельцы обеспокоены кражей подушек безопасности, они могут вложиться в более безопасные парковочные места. Если это невозможно, то по крайней мере не стоит оставлять в машине ценные вещи. Также следует убедиться, что мелкий шрифт вашей страховки содержит покрытие на случай кражи. Или можно выбрать модель с меньшим спросом на запчасти.

Ранее мы писали, что означает логотип Honda красного цвета. Также эксперты назвали четыре доступные гибридные модели Honda для покупки в 2025 году.

похищение авто автомобиль безопасность Honda

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