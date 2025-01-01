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С автомобилей Honda массово воруют дорогую деталь

1 января 2025 15:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие детали автомобилей Honda чаще всего воруют и почему
2022 Honda Civic Si. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В середине декабря 2024 г. в юго-восточном Портленде 17 автомобилей Honda остались без важных компонентов безопасности. Лишь за 10 минут вор снял датчики системы круиз-контроля с автомобилей, припаркованных на участке автосалона.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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The Oregonian опубликовал кадры с камеры слежения возле дилерского центра. На видео кто-то быстро бросается от бампера к бамперу, приседает, чтобы вытащить датчик, прежде чем перейти к следующему автомобилю Honda.

Проблема не ограничивается дилерским центром. Полиция Портленда сообщает о тенденции роста подобных преступлений — с середины ноября зарегистрировано 18 случаев.

Цена украденных деталей

Стоимость нового датчика может достигать 4000 долларов в зависимости от модели автомобиля и размера повреждений, нанесенных во время кражи. Ремонт 17 автомобилей дилерского центра Honda оценивается более чем в 50 000 долларов.

Эксперты предполагают, что всплеск воровства является кратковременной тенденцией, так как эти датчики трудно перепродать. Хотя злоумышленники постараются сделать это онлайн.

Ранее эксперты рассказали, какие автомобильные детали воруют чаще всего и как это предотвратить. Также мы писали, что в США возросло количество краж дверцы багажника Toyota Tacoma.

США кража авто автомобиль Honda

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