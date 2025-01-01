Які деталі автомобілів Honda найчастіше крадуть та чому

2022 Honda Civic Si. Фото: caranddriver.com

В середині грудня 2024 року в південно-східному Портленді 17 автомобілів Honda залишилися без важливих компонентів безпеки. Лише за 10 хвилин злодій зняв датчики системи круїз-контролю з автомобілів, припаркованих на ділянці автосалону.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Ненадійний захист

The Oregonian опублікував кадри з камери спостереження біля дилерського центру. На відео хтось швидко кидається від бампера до бампера, присідає, щоб витягнути датчик, перш ніж перейти до наступного автомобіля Honda.

Проблема не обмежується дилерським центром. Поліція Портленда повідомляє про тенденцію до зростання подібних злочинів — з середини листопада зареєстровано 18 випадків.

Ціна вкрадених деталей

Вартість нового датчика може досягати 4000 доларів, залежно від моделі автомобіля та розміру пошкоджень, завданих під час крадіжки. Ремонт 17 автомобілів дилерського центру Honda оцінюється в понад 50 000 доларів.

Експерти припускають, що сплеск крадіжок є короткочасною тенденцією, позаяк ці датчики важко перепродати. Хоча зловмисники намагатимуться зробити це онлайн.

Раніше експерти розповіли, які автомобільні деталі крадуть найчастіше та як цьому запобігти. Також ми писали, що в США зросла кількість крадіжок дверцят багажника Toyota Tacoma.