Автомобільні деталі, які крадуть на — як захистити свій транспортний засіб

Автомобільний крадій. Фото: freepik.com

Власники автомобілів часто недооцінюють небезпеку крадіжки деталей, навіть коли їх автомобіль припаркований у добре освітленому місці. Злодії зазвичай орієнтуються на деталі, які легко зняти та реалізувати на чорному ринку або використовувати для ремонту інших авто.

Про це "АвтоСвіту" розповів експерт компанії carVertical Матас Бузеліс.

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Бічні дзеркала та скло

Дорогі дзеркала високої якості коштують великих грошей, що робить їх привабливими для крадіїв. Часто дзеркала пошкоджуються в ДТП, тож злодії знають, що попит на них великий.

Щоб захиститися від крадіжки, рекомендовано наносити VIN-код на дзеркала: це може відлякати злодіїв й ускладнити перепродаж.

Фари та габаритні вогні

Фари автомобілів також мають високий попит, що робить їх частими жертвами злодіїв. Зняти фари не завжди просто, злодії нерідко завдають шкоди кузову.

Рекомендується гравіювання VIN-коду на фарах, що уможливлює відстеження цих деталей, хоча це не гарантія повного захисту.

Номерні знаки

Злодії вкрадуть номерні знаки, щоб використати їх у злочинних справах.

Найкращий спосіб запобігти цьому — тримати автомобіль на закритій стоянці або в безпечному місці.

Кермо

Кермові колеса, особливо на автомобілях економкласу, мають великий попит через численні угоди з вживаними частинами.

Хоча використання замків на кермо стало менш популярним, власникам слід дотримуватися обережності при паркуванні.

Оздоблення салону

Хоча крадіжка внутрішніх панелей відбувається рідше, вони теж мають свою цінність. Злодії часто орієнтуються на деталі розкішних автомобілів, які легко перепродати.

Колеса

Під час паркування в темних місцях зловмисники мають можливість спокійно зняти колеса.

Використання спеціальних захисних болтів значно ускладнить цю процедуру.

Каталізатори

Вони містять дорогоцінні метали. Платина та паладій стали основною метою для крадіїв. Водіям Toyota та Lexus слід бути особливо уважними, адже їхні моделі часто стають жертвами через вищий вміст металів у каталізаторах.

Вибираючи автомобіль, варто ретельно обміркувати його паркувальні можливості, щоб уникнути значних фінансових втрат у разі крадіжки.

Раніше ми представляли ТОП-10 автомобілів найскладніших для викрадення злодіями. Також публікували покрокову інструкцію, що робити, коли у вас викрали машину.