Безключовий доступ до авто: плюси та мінуси захисту від крадіїв

Безключовий доступ до авто. Фото: macrumors.com

Цифрові автомобільні ключі набувають популярності завдяки зручності, гнучкості та вдосконаленим функціям безпеки. Втім, експерти з кібербезпеки сумніваються у їх здатності повністю запобігти крадіжкам машин.

Про це написав Driving.

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Що таке цифровий ключ

Технологія, яка дозволяє замикати, розблоковувати та заводити автомобіль за допомогою програми на смартфоні чи іншому підключеному пристрої. Він замінює традиційні фізичні ключі та брелоки.

Більшість виробників машин почали включати цифрові ключі як стандартну функцію або оновлювати свої транспортні засоби у 2020 році. Відтоді ця тенденція прискорилася, і наразі понад 30 брендів, зокрема BMW, Hyundai, Genesis і Kia, пропонують моделі з цифровими ключами.

Як працює цифровий ключ

Потрібно завантажити додаток виробника авто на смартфон та зареєструвати свій автомобіль. Після налаштування цифровий ключ з’єднається з машиною за допомогою протоколів бездротової технології.

За допомогою цифрового ключа можна розблокувати автомобіль, просто перебуваючи біля нього. Хоча в деяких моделях телефон потрібно притулити до ручки дверей. Коли власник залишає авто, воно автоматично блокується.

Щоб запустити двигун, потрібно помістити телефон у місце, вказане виробником (зазвичай це лоток для бездротової зарядки), а потім натиснути кнопку запуску машини. У деяких моделях автомобіль заведеться миттєво.

Залежно від моделі авто можна регулювати сидіння та дзеркала, встановлювати обмеження швидкості та точно налаштовувати радіо та клімат-контроль за допомогою цифрового ключа.

Також є опція надання доступу до автомобіля родині та друзям, надіславши їм свій ключ електронною поштою або програмою для обміну повідомленнями.

Цифрові ключі автентифікують доступ до автомобіля за допомогою трьох типів технологій: New Field Communications (NFC), Ultra-wide Band (UWB) і Bluetooth Low Energy (BLE).

Цифровий ключ не залежить від заряду батареї, тому може розблокувати та завести автомобіль, навіть якщо акумулятор телефону розряджений.

Чи безпечні цифрові ключі

Технологія цифрових ключів все ще знаходиться в зародковому стані, тому важко сказати, наскільки вона може запобігти злодіям викрасти автомобіль.

Британські дослідники безпеки виявили спосіб розблокувати автомобілі Tesla за допомогою атаки реле Bluetooth. Злочинець, озброєний потрібними інструментами та набором навичок, теоретично міг би зробити те саме. Однак задокументованих випадків вдалих спроб поки що немає.

Звичайно, якби хтось заволодів смартфоном, на якому зберігається цифровий ключ, йому було б набагато легше отримати доступ до автомобіля.

Однак можна мінімізувати цей ризик, налаштувавши біометричні замки або використовуючи надійний пароль. Як додатковий запобіжний захід, можна віддалено дезактивувати свій цифровий ключ при втраті смартфона.

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