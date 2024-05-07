Бесключевой доступ к автомобилю: плюсы и минусы защиты от воров

Бесключевой доступ к автомобилю. Фото: macrumors.com

Цифровые автомобильные ключи приобретают популярность благодаря удобству, гибкости и усовершенствованным функциям безопасности. Впрочем, эксперты по кибербезопасности сомневаются в их способности полностью предотвратить кражи машин.

Об этом написал Driving.

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Что такое цифровой ключ

Технология, позволяющая запирать, разблокировать и заводить автомобиль с помощью приложения на смартфоне или другом подключенном устройстве. Он заменяет традиционные физические ключи и брелоки.

Большинство производителей машин стали включать цифровые ключи в качестве стандартной функции или обновлять свои транспортные средства в 2020 году. С тех пор эта тенденция ускорилась, и сейчас более 30 брендов, в том числе BMW, Hyundai, Genesis и Kia, предлагают модели с цифровыми ключами.

Как работает цифровой ключ

Необходимо загрузить приложение производителя авто на смартфон и зарегистрировать свой автомобиль. После настройки цифровой ключ подключается к машине с помощью протоколов беспроводной технологии.

С помощью цифрового ключа можно разблокировать автомобиль просто находясь возле него. Хотя в некоторых моделях телефон нужно прижать к ручке двери. Когда владелец покидает авто, оно автоматически блокируется.

Чтобы запустить двигатель, нужно поместить телефон в место, указанное изготовителем (обычно это лоток для беспроводной зарядки), а затем нажать кнопку запуска машины. В некоторых моделях автомобиль заведется мгновенно.

В зависимости от модели авто можно регулировать сиденья и зеркала, устанавливать ограничения скорости и точно настраивать радио и климат-контроль с помощью цифрового ключа.

Также есть опция предоставления доступа к автомобилю семье и друзьям, отправив им свой ключ по электронной почте или программой для обмена сообщениями.

Цифровые ключи аутентифицируют доступ к автомобилю с помощью трех типов технологий: New Field Communications (NFC), Ultra-wide Band (UWB) и Bluetooth Low Energy (BLE).

Цифровой ключ не зависит от заряда батареи, поэтому может разблокировать и завести автомобиль, даже если аккумулятор телефона разряжен.

Безопасны ли цифровые ключи

Технология цифровых ключей все еще находится в зачаточном состоянии, поэтому трудно сказать, насколько она может предотвратить воров похитить автомобиль.

Британские исследователи безопасности обнаружили способ разблокировать автомобили Tesla с помощью атаки реле Bluetooth. Преступник, вооруженный нужными инструментами и набором навыков, теоретически мог бы сделать то же самое. Однако задокументированных случаев удачных попыток пока нет.

Конечно, если бы кто-то завладел смартфоном, на котором хранится цифровой ключ, ему было бы гораздо легче получить доступ к автомобилю.

Однако можно свести к минимуму этот риск, настроив биометрические замки или использовать надежный пароль. В качестве дополнительной меры предосторожности можно удаленно дезактивировать свой цифровой ключ при потере смартфона.

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