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Какие детали авто воруют чаще всего и как это предотвратить — ответ эксперта

16 октября 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Автомобильные детали, которые воруют чаще всего — как защитить свое транспортное средство
Автомобильный вор. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Владельцы автомобилей часто недооценивают опасность воровства деталей, даже когда их автомобиль припаркован в хорошо освещенном месте. Воры обычно ориентируются на детали, которые легко снять и реализовать на черном рынке или использовать для ремонта других автомобилей.

Об этом "АвтоСвіту" рассказал эксперт компании carVertical Матас Бузелис.

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Боковые зеркала и стекло

Дорогие зеркала высокого качества стоят больших денег, что делает их привлекательными для воров. Часто зеркала повреждаются в ДТП, поэтому воры знают, что спрос на них велик.

Чтобы защититься от кражи, рекомендуется наносить VIN-код на зеркала: это может отпугнуть воров и усложнить перепродажу.

Фары и габаритные огни

Фары автомобилей также пользуются высоким спросом, что делает их частыми жертвами воров. Снять фары не всегда просто, воры нередко наносят урон кузову.

Рекомендуется гравировка VIN-кода на фарах, что позволяет отслеживать эти детали, хотя это не гарантия полной защиты.

Номерные знаки

Воры украдут номерные знаки, чтобы использовать их для преступных дел.

Лучший способ предотвратить это — держать автомобиль на закрытой стоянке или в безопасном месте.

Руль

Рулевые колеса, особенно на автомобилях эконом-класса, пользуются большим спросом из-за многочисленных сделок с подержанными частями.

Хотя использование замков на руль стало менее популярным, владельцам следует соблюдать осторожность при парковке.

Отделка салона

Хотя воровство внутренних панелей происходит реже, они тоже имеют свою ценность. Воры часто ориентируются на детали роскошных автомобилей, которые легко перепродавать.

Колеса

Во время парковки в темных местах злоумышленники могут спокойно снять колеса.

Использование специальных защитных болтов значительно усложнит данную процедуру.

Катализаторы

Они содержат драгоценные металлы. Платина и палладий стали основной целью для воров. Водителям Toyota и Lexus следует быть особенно внимательными, ведь их модели часто становятся жертвами из-за более высокого содержания металлов в катализаторах.

Выбирая автомобиль, следует тщательно обдумать его парковочные возможности во избежание значительных финансовых потерь в случае кражи.

Ранее мы представляли ТОП-10 автомобилей самых сложных для угона ворами. Также публиковали пошаговую инструкцию, что делать, когда у вас угнали машину.

кража авто советы автомобиль преступление

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