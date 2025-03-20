Почему из гибридных автомобилей массово воруют одну деталь

2025 Toyota Camry Hybrid. Фото: motor1.com

В Польше растет количество краж тяговых аккумуляторов из гибридных автомобилей — это новая криминальная тенденция, которая пришла в страну с Запада. При чем владельцы автомобилей Toyota чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Об этом сообщил Interia.

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Почему воруют батареи

До недавнего времени основной мишенью воров были каталитические нейтрализаторы. Сегодня их место заменили радарные датчики, адаптивные фары и тяговые батареи от гибридных автомобилей.

Как оказалось, тяговые батареи обычно монтируются под задним сиденьем, поэтому демонтаж относительно прост и предполагает перемещение через чехлы и сиденья. Для разъединения жгутов используются аккумуляторные угловые шлифовальные машины.

Как защититься от кражи

Эксперты, среди прочего, предлагают намеренное повреждение резьбы винтов, крепящих аккумулятор к полу автомобиля. Хотя это не предотвратит возможный ущерб авто, это может эффективно смутить вора, который не готов к такому препятствию.

Альтернативным решением является приобретение надежной страховки и парковка в гараже или на хорошо освещенных охраняемых автостоянках. Такие меры предосторожности могут эффективно отпугивать воров, уменьшая риск кражи.

Ранее мы писали, как из автомобилей Honda массово похищали датчики круиз-контроля и подушки безопасности.