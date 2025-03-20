Почему из гибридных автомобилей массово воруют одну деталь

Внимание, из гибридных автомобилей массово воруют одну деталь
В Польше растет количество краж тяговых аккумуляторов из гибридных автомобилей — это новая криминальная тенденция, которая пришла в страну с Запада. При чем владельцы автомобилей Toyota чаще всего становятся жертвами злоумышленников.
Об этом сообщил Interia.
Почему воруют батареи
До недавнего времени основной мишенью воров были каталитические нейтрализаторы. Сегодня их место заменили радарные датчики, адаптивные фары и тяговые батареи от гибридных автомобилей.
Как оказалось, тяговые батареи обычно монтируются под задним сиденьем, поэтому демонтаж относительно прост и предполагает перемещение через чехлы и сиденья. Для разъединения жгутов используются аккумуляторные угловые шлифовальные машины.
Как защититься от кражи
Эксперты, среди прочего, предлагают намеренное повреждение резьбы винтов, крепящих аккумулятор к полу автомобиля. Хотя это не предотвратит возможный ущерб авто, это может эффективно смутить вора, который не готов к такому препятствию.
Альтернативным решением является приобретение надежной страховки и парковка в гараже или на хорошо освещенных охраняемых автостоянках. Такие меры предосторожности могут эффективно отпугивать воров, уменьшая риск кражи.
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