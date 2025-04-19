Чому варто чекати на Toyota Prius 2025 року

2025 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com

Багато років тому Toyota Prius була предметом багатьох автомобільних жартів. Сьогодні за цим гібридом вишукалася величезна черга — деякі клієнти чекають на свій Prius по кілька місяців й навіть більше.

Чим автомобілістів приваблює модель, написав Motor Biscuit.

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Зміна дизайну

Toyota Prius 2025 року з’явилася після вкрай необхідного оновлення. Зникли негарні пропорції та незграбні лінії. Сучасний Prius має привабливий, косий погляд, як головний герой шпигунського фільму. Гарні новини продовжуються в салоні Prius. Все має вигляд дорослішого, ніж химерна естетика моделі четвертого покоління, схожа на смартфон.

Паливна ефективність

Prius п’ятого покоління не жертвує економією палива в рамках реконструкції кузова. Зрештою, історичною частиною Prius завжди було вишукане заощадження палива. Загалом, новий Prius витрачає лише 4,13 л на 100 км пробігу у комбінованому циклі.

Динаміка водіння

У конфігурації FWD або AWD новий Prius швидший за свого попередника. Моделі четвертого покоління знадобилося 10,5 секунд, щоб розігнатися до 100 км/год. Нова модель робить це за 7,1 секунди. Це приємне покращення порівняно з попередником.

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші роки випуску Toyota Prius.