Несмотря на Маска: почему в Украине скупают подержанные Tesla

Tesla Model Y и Model 3. Фото: motortrend.com

За январь-март 2025 года среди подержанных легковушек из-за рубежа, которые подавались на первую регистрацию в Украине, уверенно победил любимец отечественных автомобилистов Volkswagen. При этом сногсшибательный скачок в рейтинге совершила Tesla Илона Маска, которая по итогам 2024 года занимала восьмое место, а сегодня поднялась на пятое.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В I квартале 2025 года на первую регистрацию было подано 52 200 привезенных из-за границы легковых машин с пробегом. Этот показатель на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний возраст этих авто составил 9,5 лет, что на полгода меньше, чем по итогам 2024-го.

Среди брендов первенство держит Volkswagen, с долей 21% рынка, или 7690 проданных авто. За ним расположились: Audi (13,7%, или 5023 единиц), Nissan (11,1%, или 4074 ед.), Renault (9,9%, или 3631 ед.) и Tesla (8,5%, или 3098 ед.).

Среди отдельных моделей пьедестал заняли Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Увеличивается количество электромобилей: пятая строчка у Nissan Leaf, шестая — у Tesla Model Y, восьмая — у Tesla Model 3.

ТОП-10 моделей импортируемых подержанных авто

Инфографика: eauto.org.ua

Младшие легковушки

Более впечатляющая картина вырисовывается среди только что ввезенных автомобилей из-за рубежа возрастом до пяти лет.

По данным Укравтопром, в течение I квартала этого года украинцы приобрели 12 000 таких авто, из них 50% были электромобилями.

При этом в ТОП-10 с большим отрывом лидируют Tesla Model Y (1219 единиц) и Tesla Model 3 (717). Достаточно отметить, что ближайшего преследователя, который занял третье место в этом рейтинге, — Kia Niro приобрели лишь 394 штуки.

Причин популярности Tesla в нашей стране несколько. Прежде всего украинцы спешат приобрести электромобили, ведь 31 декабря этого года прекращаются льготы, что означает для электрокаров возвращение пошлины и НДС, которые поднимут цены минимум на 30%. Во-вторых, электромобили Tesla имеют сбалансированные характеристики и пока доступную цену, которую предлагают американские аукционы.

Ранее мы писали, почему украинцы не бойкотируют Tesla, несмотря на скандальные заявления Илона Маска. Также эксперты объяснили, почему цена ремонта электромобилей такая высокая.