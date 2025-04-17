Попри Маска: чому в Україні скуповують вживані Tesla

Tesla Model Y та Model 3. Фото: motortrend.com

За січень-березень 2025 року серед вживаних легковиків з-за кордону, які подавалися на першу реєстрацію в Україні, впевнено переміг улюбленець вітчизняних автомобілістів Volkswagen. При цьому карколомний стрибок у рейтингу здійснила Tesla Ілона Маска, яка за підсумками 2024 року посідала восьме місце, а сьогодні піднялася на п’яте.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Ринок звужується

У I кварталі 2025 року на першу реєстрацію було подано 52 200 привезених із-за кордону легкових машин з пробігом. Цей показник на 11,6% менший у порівнянні з аналогічним періодом торік. Середній вік цих авто становив 9,5 років, що на пів року менше, ніж за підсумками 2024-го.

Серед брендів першість тримає Volkswagen, з часткою 21% ринку, або 7690 проданих авто. За ним розташувалися: Audi (13,7%, або 5023 одиниць), Nissan (11,1%, або 4074 од.), Renault (9,9%, або 3631 од.) та Tesla (8,5%, або 3098 од.).

Серед окремих моделей п’єдестал посіли Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Volkswagen Tiguan. Збільшується кількість електромобілів: п’ята сходинка у Nissan Leaf, шоста — у Tesla Model Y, восьма — у Tesla Model 3.

ТОП-10 моделей імпортованих вживаних авто

Інфографіка: eauto.org.ua

Молодші легковики

Більш разюча картина вимальовується серед щойно ввезених автомобілів з-за кордону віком до п’яти років.

За даними Укравтопром, протягом I кварталу цього року українці придбали 12 000 таких авто, з них 50% були електромобілями.

При цьому у ТОП-10 з великим відривом лідирують Tesla Model Y (1219 одиниць) та Tesla Model 3 (717). Достатньо зазначити, що найближчого переслідувача, який посів третє місце у цьому рейтингу, — Kia Niro придбали лише 394 штуки.

Причин популярності Tesla в нашій країні декілька. Насамперед українці поспішають придбати електромобілі, адже 31 грудня цього року припиняються пільги, що означає для електрокарів повернення мита та ПДВ, які піднімуть ціни щонайменше на 30%. По-друге, електромобілі Tesla мають збалансовані характеристики та поки що доступну ціну, яку пропонують американські аукціони.

Раніше ми писали, чому українці не бойкотують Tesla, попри скандальні заяви Ілона Маска. Також експерти пояснили, чому ціна ремонту електромобілів така висока.