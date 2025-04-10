Вживані автомобілі знову дорожчають

Продаж вживаних авто. Фото: iseecars.com

Коли п’ять тому розпочалася пандемія коронавірусу, через значне скорочення постачання нових авто різко підскочили ціни на вживані машини. Сьогодні мита президента США Дональда Трампа знову повертають невизначеність на ринок й вартість автомобілів з пробігом змінює курс.

Про це написав Motor1.

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Як у пандемію

Останнє дослідження iSeeCars показало поки ще незначне зростання вартості вживаних автомобілів віком до п’яти років в США. Наразі це лише 1%, що дорівнює середньому збільшенню на 317 доларів. Але ця зміна відбулася лише на очікуванні автомобільних мит, й виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер вважає, що це лише початок.

"Під час COVID-19 ціни на нові автомобілі різко зросли, коли заводи закрилися, а виробництво не відповідало попиту. Тарифи, ймовірно, незалежно від попиту створять аналогічний стрибок цін на нові автомобілі, який може підняти й вартість авто з пробігом", — зазначив Брауер.

Цінова динаміка

Середня ціна вживаних автомобілів віком до п’яти років в США у березні 2025 року становила 31 624 долари. Розбивка за сегментами показує, що позашляховики та кросовери є лідерами зростання. Трохи подорожчали пікапи та гібриди, але ціни на легковики, мінівени та електромобілі все ще падають.

Кросовери/позашляховики — 32 258 доларів (+3,5%).

Пікапи — 38 443 долари (+0,9%).

Гібриди — 30 499 доларів (+0,7%).

Легкові автомобілі/мінівени — 26 400 доларів (-3,2%).

Електромобілі — 32 107 доларів (-10,1%).

Невтішний прогноз

Якщо мита 25% для всіх транспортних засобів, імпортованих до США, набудуть чинності, то, за оцінками iSeeCars, середня ціна вживаного автомобіля може зрости на 3200 доларів, або на 10%.

"Підвищення ціни від 1300 до 3800 доларів, залежно від сегмента, — це, ймовірно, не те, з чим хоче зіткнутися середній покупець вживаних автомобілів протягом наступних 6–12 місяців, але це цілком реально", — підсумував Брауер.

Раніше ми писали, які моделі вживаних авто подорожчають в Україні через мита Трампа. Також з’ясувалося, що найбільш американським автомобілем є корейський електрокар.