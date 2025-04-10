Вживані автомобілі знову дорожчають

Вже почалося — ціни на вживані авто пішли вгору
Коли п’ять тому розпочалася пандемія коронавірусу, через значне скорочення постачання нових авто різко підскочили ціни на вживані машини. Сьогодні мита президента США Дональда Трампа знову повертають невизначеність на ринок й вартість автомобілів з пробігом змінює курс.
Про це написав Motor1.
Як у пандемію
Останнє дослідження iSeeCars показало поки ще незначне зростання вартості вживаних автомобілів віком до п’яти років в США. Наразі це лише 1%, що дорівнює середньому збільшенню на 317 доларів. Але ця зміна відбулася лише на очікуванні автомобільних мит, й виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер вважає, що це лише початок.
"Під час COVID-19 ціни на нові автомобілі різко зросли, коли заводи закрилися, а виробництво не відповідало попиту. Тарифи, ймовірно, незалежно від попиту створять аналогічний стрибок цін на нові автомобілі, який може підняти й вартість авто з пробігом", — зазначив Брауер.
Цінова динаміка
Середня ціна вживаних автомобілів віком до п’яти років в США у березні 2025 року становила 31 624 долари. Розбивка за сегментами показує, що позашляховики та кросовери є лідерами зростання. Трохи подорожчали пікапи та гібриди, але ціни на легковики, мінівени та електромобілі все ще падають.
- Кросовери/позашляховики — 32 258 доларів (+3,5%).
- Пікапи — 38 443 долари (+0,9%).
- Гібриди — 30 499 доларів (+0,7%).
- Легкові автомобілі/мінівени — 26 400 доларів (-3,2%).
- Електромобілі — 32 107 доларів (-10,1%).
Невтішний прогноз
Якщо мита 25% для всіх транспортних засобів, імпортованих до США, набудуть чинності, то, за оцінками iSeeCars, середня ціна вживаного автомобіля може зрости на 3200 доларів, або на 10%.
"Підвищення ціни від 1300 до 3800 доларів, залежно від сегмента, — це, ймовірно, не те, з чим хоче зіткнутися середній покупець вживаних автомобілів протягом наступних 6–12 місяців, але це цілком реально", — підсумував Брауер.
Раніше ми писали, які моделі вживаних авто подорожчають в Україні через мита Трампа. Також з’ясувалося, що найбільш американським автомобілем є корейський електрокар.
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