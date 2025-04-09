Які вживані авто подорожчають в Україні через мита Трампа

2012 Jeep Grand Cherokee. Фото: caranddriver.com

Мита Дональда Трампа можуть спровокувати істотне підвищення цін на популярні вживані автомобілі в Україні. Річ у тім, що американські автомобілі з пробігом займають вагомий відсоток в імпорті машин до нашої країни.

Про це повідомив Ampercar.

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Як зросте ціна в США

Вартість нових авто в США виросте, за оцінками експертів, в межах 5 000–15 000 доларів, залежно від ступеня локалізації виробництва в Америці. Цілком прогнозовано це потягне уверх внутрішній попит на вживані моделі. Відповідно на вторинному ринку автомобілів США ціни також виростуть, зокрема й на машини, які масово завозять до України завдяки аукціонам та сервісам шипінгу.

Особливо постраждають покупці бюджетних авто, які мають найбільший попит серед українських водіїв. Тому, вважають експерти, саме в цьому сегменті зростання вартості машин буде найболючішим.

Які моделі подорожчають найбільше

Доступний сімейний кросовер Dodge Journey .

. Компактний економічний сітікар Fiat 500 .

. Доступний компактний кросовер Ford Escape .

. Доступний седан Ford Fusion .

. Повнопривідний кросовер для міста та бездоріжжя Jeep Cherokee .

. Економний гібрид Toyota Prius .

. Бізнес-седан Toyota Camry .

. Електромобілі з вигідним співвідношенням пробігу та ціни Tesla Model 3, Model Y та Model S.

Раніше Audi та Jaguar Land Rover припинили експорт авто до США. Також ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla.