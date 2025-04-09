Які вживані авто подорожчають в Україні через мита Трампа

Вживані автомобілі в Україні подорожчають через мита Трампа
Мита Дональда Трампа можуть спровокувати істотне підвищення цін на популярні вживані автомобілі в Україні. Річ у тім, що американські автомобілі з пробігом займають вагомий відсоток в імпорті машин до нашої країни.
Про це повідомив Ampercar.
Як зросте ціна в США
Вартість нових авто в США виросте, за оцінками експертів, в межах 5 000–15 000 доларів, залежно від ступеня локалізації виробництва в Америці. Цілком прогнозовано це потягне уверх внутрішній попит на вживані моделі. Відповідно на вторинному ринку автомобілів США ціни також виростуть, зокрема й на машини, які масово завозять до України завдяки аукціонам та сервісам шипінгу.
Особливо постраждають покупці бюджетних авто, які мають найбільший попит серед українських водіїв. Тому, вважають експерти, саме в цьому сегменті зростання вартості машин буде найболючішим.
Які моделі подорожчають найбільше
- Доступний сімейний кросовер Dodge Journey.
- Компактний економічний сітікар Fiat 500.
- Доступний компактний кросовер Ford Escape.
- Доступний седан Ford Fusion.
- Повнопривідний кросовер для міста та бездоріжжя Jeep Cherokee.
- Економний гібрид Toyota Prius.
- Бізнес-седан Toyota Camry.
- Електромобілі з вигідним співвідношенням пробігу та ціни Tesla Model 3, Model Y та Model S.
Раніше Audi та Jaguar Land Rover припинили експорт авто до США. Також ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla.
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