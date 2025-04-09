Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Подержанные автомобили в Украине подорожают из-за пошлин Трампа arrow

Подержанные автомобили в Украине подорожают из-за пошлин Трампа

9 апреля 2025 17:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие подержанные авто подорожают в Украине из-за пошлин Трампа
2012 Jeep Grand Cherokee. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Пошлины Дональда Трампа могут спровоцировать существенное повышение цен на популярные подержанные автомобили в Украине. Дело в том, что американские автомобили с пробегом занимают весомый процент в импорте машин в нашу страну.

Об этом сообщил Ampercar.

Реклама
Читайте также:

Как вырастет цена в США

Стоимость новых авто в США вырастет, по оценкам экспертов, в пределах 5 000-15 000 долларов, в зависимости от степени локализации производства в Америке. Вполне прогнозируемо это потянет вверх внутренний спрос на подержанные модели. Соответственно на вторичном рынке автомобилей США цены также вырастут, в том числе и на машины, которые массово завозят в Украину благодаря аукционам и сервисам шиппинга.

Особенно пострадают покупатели бюджетных авто, которые пользуются наибольшим спросом среди украинских водителей. Поэтому, считают эксперты, именно в этом сегменте рост стоимости машин будет самым болезненным.

Какие модели подорожают больше всего

  • Доступный семейный кроссовер Dodge Journey.
  • Компактный экономичный ситикар Fiat 500.
  • Доступный компактный кроссовер Ford Escape.
  • Доступный седан Ford Fusion.
  • Полноприводный кроссовер для города и бездорожья Jeep Cherokee.
  • Экономный гибрид Toyota Prius.
  • Бизнес-седан Toyota Camry.
  • Электромобили с выгодным соотношением пробега и цены Tesla Model 3, Model Y и Model S.

Ранее Audi и Jaguar Land Rover прекратили экспорт авто в США. Также мы писали, почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla.

Дональд Трамп Tesla авто Украина Ford цены автомобиль Toyota подержанные авто пошлины
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама