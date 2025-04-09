Какие подержанные авто подорожают в Украине из-за пошлин Трампа

Подержанные автомобили в Украине подорожают из-за пошлин Трампа
Пошлины Дональда Трампа могут спровоцировать существенное повышение цен на популярные подержанные автомобили в Украине. Дело в том, что американские автомобили с пробегом занимают весомый процент в импорте машин в нашу страну.
Об этом сообщил Ampercar.
Как вырастет цена в США
Стоимость новых авто в США вырастет, по оценкам экспертов, в пределах 5 000-15 000 долларов, в зависимости от степени локализации производства в Америке. Вполне прогнозируемо это потянет вверх внутренний спрос на подержанные модели. Соответственно на вторичном рынке автомобилей США цены также вырастут, в том числе и на машины, которые массово завозят в Украину благодаря аукционам и сервисам шиппинга.
Особенно пострадают покупатели бюджетных авто, которые пользуются наибольшим спросом среди украинских водителей. Поэтому, считают эксперты, именно в этом сегменте рост стоимости машин будет самым болезненным.
Какие модели подорожают больше всего
- Доступный семейный кроссовер Dodge Journey.
- Компактный экономичный ситикар Fiat 500.
- Доступный компактный кроссовер Ford Escape.
- Доступный седан Ford Fusion.
- Полноприводный кроссовер для города и бездорожья Jeep Cherokee.
- Экономный гибрид Toyota Prius.
- Бизнес-седан Toyota Camry.
- Электромобили с выгодным соотношением пробега и цены Tesla Model 3, Model Y и Model S.
Ранее Audi и Jaguar Land Rover прекратили экспорт авто в США. Также мы писали, почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla.
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