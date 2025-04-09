Какие подержанные авто подорожают в Украине из-за пошлин Трампа

2012 Jeep Grand Cherokee. Фото: caranddriver.com

Пошлины Дональда Трампа могут спровоцировать существенное повышение цен на популярные подержанные автомобили в Украине. Дело в том, что американские автомобили с пробегом занимают весомый процент в импорте машин в нашу страну.

Об этом сообщил Ampercar.

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Как вырастет цена в США

Стоимость новых авто в США вырастет, по оценкам экспертов, в пределах 5 000-15 000 долларов, в зависимости от степени локализации производства в Америке. Вполне прогнозируемо это потянет вверх внутренний спрос на подержанные модели. Соответственно на вторичном рынке автомобилей США цены также вырастут, в том числе и на машины, которые массово завозят в Украину благодаря аукционам и сервисам шиппинга.

Особенно пострадают покупатели бюджетных авто, которые пользуются наибольшим спросом среди украинских водителей. Поэтому, считают эксперты, именно в этом сегменте рост стоимости машин будет самым болезненным.

Какие модели подорожают больше всего

Доступный семейный кроссовер Dodge Journey .

. Компактный экономичный ситикар Fiat 500 .

. Доступный компактный кроссовер Ford Escape .

. Доступный седан Ford Fusion .

. Полноприводный кроссовер для города и бездорожья Jeep Cherokee .

. Экономный гибрид Toyota Prius .

. Бизнес-седан Toyota Camry .

. Электромобили с выгодным соотношением пробега и цены Tesla Model 3, Model Y и Model S.

Ранее Audi и Jaguar Land Rover прекратили экспорт авто в США. Также мы писали, почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla.