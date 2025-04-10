Подержанные автомобили снова дорожают

Продажа подержанных авто. Фото: iseecars.com

Когда пять лет назад началась пандемия коронавируса, из-за значительного сокращения поставок новых авто резко подскочили цены на подержанные машины. Сегодня пошлины президента США Дональда Трампа снова возвращают неопределенность на рынок и стоимость автомобилей с пробегом меняет курс.

Об этом написал Motor1.

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Последнее исследование iSeeCars показало пока еще незначительный рост стоимости подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет в США. Сейчас это всего 1%, что равно среднему увеличению на 317 долларов. Но это изменение произошло только на ожидании автомобильных пошлин, и исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр считает, что это только начало.

"Во время COVID-19 цены на новые автомобили резко выросли, когда заводы закрылись, а производство не соответствовало спросу. Тарифы, вероятно, независимо от спроса создадут аналогичный скачок цен на новые автомобили, который может поднять и стоимость авто с пробегом", — отметил Брауэр.

Ценовая динамика

Средняя цена подержанных автомобилей возрастом до пяти лет в США в марте 2025 года составила 31 624 доллара. Разбивка по сегментам показывает, что внедорожники и кроссоверы являются лидерами роста. Немного подорожали пикапы и гибриды, но цены на легковушки, минивэны и электромобили все еще падают.

Кроссоверы/внедорожники — 32 258 долларов (+3,5%).

Пикапы — 38 443 доллара (+0,9%).

Гибриды — 30 499 долларов (+0,7%).

Легковые автомобили/минивэны — 26 400 долларов (-3,2%).

Электромобили — 32 107 долларов (-10,1%).

Неутешительный прогноз

Если пошлины 25% для всех транспортных средств, импортируемых в США, вступят в силу, то, по оценкам iSeeCars, средняя цена подержанного автомобиля может вырасти на 3200 долларов, или на 10%.

"Повышение цены от 1300 до 3800 долларов, в зависимости от сегмента, — это, вероятно, не то, с чем хочет столкнуться средний покупатель подержанных автомобилей в течение следующих 6-12 месяцев, но это вполне реально", — подытожил Брауэр.

Ранее мы писали, какие модели подержанных авто подорожают в Украине из-за пошлин Трампа. Также выяснилось, что самым американским автомобилем является корейский электрокар.