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Найкращі доступні марки авто у 2025 році

21 квітня 2025 17:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Доступні марки авто у 2025 році: поєднання ціни та якості
Різні моделі автомобілів. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Вибір автомобіля — складний процес, адже важливо знайти оптимальний баланс між ціною, функціональністю, дизайном та надійністю. Представляємо найкращі доступні марки авто, які завоювали популярність завдяки своїй економічності, інноваційним технологіям та продуманим характеристикам.

Про це написав GoBankingRates.

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Toyota

2025 Toyota Corolla
Toyota Corolla. Фото: carscoops.com

"Toyota завжди найкращий вибір для покупців, які шукають недорогі автомобілі. По-перше, пропонується найширший асортимент доступних авто на ринку, а деякі з них оснащені дуже економічними гібридними силовими агрегатами, й усе це за ціною до 30 000 доларів. Другою перевагою є незмінна надійність Toyota у кількох поколіннях різних моделей, що мінімізує витрати на технічне обслуговування", — зазначив автомобільний експерт carVertical Евалдас Забітіс.

ТОП-3 моделей

  • 2025 Toyota Corolla
  • 2025 Toyota RAV4
  • 2025 Toyota Sienna
  • 2025 Toyota Camry

Ford

2025 Ford Bronco Sport
Ford Bronco Sport. Фото: motortrend.com

Протягом десятиліть Ford був відомий як доступний американський бренд завдяки своїм міцним пікапам та практичним сімейним автомобілям з просторим салоном. У 2025 році Ford продовжує залишатися гарним вибором для покупців з обмеженим гаманцем.

Виконавчий редактор Kelley Blue Book Браян Муді рекомендує Ford Maverick та Bronco, як чудові, бюджетні та високопродуктивні варіанти.

ТОП-3 моделей

  • 2025 Ford Bronco Sport
  • 2025 Ford F-150
  • 2025 Ford Explorer
  • 2025 Ford Maverick

Honda

2025 Honda Accord Hybrid
Honda Accord Hybrid. Фото: usnews.com

Honda вже давно є синонімом надійності та доступності, а базова модельна лінійка бренду 2025 року заощадить гроші автомобілістів у довгостроковій перспективі.

Браян Муді рекомендував Honda як бренд, який зберігає найвищу вартість перепродажу протягом п’ятирічного терміну. Він спеціально рекомендував Accord — постійного фаворита серед любителів компактних автомобілів.

ТОП-3 моделей

  • 2025 Honda Accord Hybrid
  • 2025 Honda HR-V Sport
  • 2025 Honda Civic Hybrid

Mazda

2025 Mazda CX-50
Mazda CX-50. Фото: usnews.com

"Mazda завжди була у тіні великих японських виробників. Але у ціновому діапазоні від 25 000 до 27 000 доларів бренд пропонує на вибір вишукані, добре сконструйовані автомобілі з елементами розкоші, що робить їх дуже вигідними. Також Mazda пропонує доступне технічне обслуговування", — підкреслив Евалдас Забітіс.

ТОП-3 моделей

  • 2025 Mazda CX-50
  • 2025 Mazda CX-5
  • 2025 Mazda CX-90

Раніше експерти назвали три причини обрати Toyota Prius 2025 року. Також ми писали, чому українці активно скуповують електромобілі Tesla.

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