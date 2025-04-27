Почему Audi шокировала своих поклонников в Европе

Audi E5 Sportback. Фото: netcarshow.com

Любители немецкого премиум-класса в Европе в отчаянии, ведь известный бренд создал параллельную марку Audi исключительно для Китая. Машины не имеют знаменитых пяти колец на логотипе и двигателей внутреннего сгорания, но получили технологии, о которых на старом континенте могут только мечтать.

Об этом написал Moto.

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Audi E5 Sportback

Фото: netcarshow.com

Большой электромобиль в кузове фастбек длиной 4,88 м, шириной 1,95 м, и высотой всего 1,47 м имеет мощность до 579 кВт (версии 220, 300, 425 и 579 кВт). Запас хода составляет 770 км (батарея 100 кВт-ч, напряжение 800 В). Авто будет доступно в четырех различных вариантах. Уже анонсированы модели с задним и полным приводом.

Работы над новой машиной велись одновременно командами инженеров в Китае и Германии (проект базируется на новой китайско-немецкой платформе ADP). Как сообщается, это сократило рабочее время на 30%, что очень много.

Audi E5 Sportback для повышенного комфорта водителей получил адаптивную пневматическую подвеску, усовершенствованное внешнее освещение (до более 1000 отдельных светодиодных модулей, которые создают новые треугольные светильники), аудио колонки в сиденьях, новаторскую систему вентиляции со скрытыми отверстиями и диффузором для трех различных ароматов. В обработке салона используется натуральное дерево.

Новейшие технологии

Фото: netcarshow.com

Авто имеет операционную систему Audi OS, перспективный автомобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8295 и огромный 27-дюймовый широкоформатный дисплей с разрешением 4K.

Также есть магазин приложений для Китая и технология распознавания лиц, чтобы нежелательные люди не рылись в мультимедийной системе. Audi инвестировала в цифрового помощника для диалога с водителем и оказания максимальной поддержки. За ситуацией на дорогах следят LiDAR (до 100 точек измерения одновременно) и до 28 различных датчиков (радары, камеры, ультразвуковые).

Автомобиль дебютирует летом 2025 года. Также анонсированы другие модели, которые появятся в 2026 и 2027 годах.

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