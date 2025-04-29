Почему новая марка дешевых авто оснащена ручными стеклоподъемниками

Slate Truck. Фото: Slate

Космическая стоимость новых электромобилей, несмотря на попытки китайских производителей, до сих пор остается едва ли не самым большим тормозом развития отрасли. Новый компактный электрический пикап/внедорожник Slate Truck задумывался как одно из решений ценовой проблемы, но все оказалось не так просто.

Об этом написал Autokult.

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Обратная сторона дешевизны

Американский стартап, который частично финансирует генеральный директор Amazon Джефф Безос, ставит целью революцию на авторынке, предлагая клиентам простой и дешевый электромобиль. По словам гендиректора компании Криса Бармана, Slate был создан, чтобы дать власть потребителям, которых игнорировала автомобильная промышленность.

Ожидается, что Slate Truck будет стоить 20 000 долларов после учета федеральных налоговых льгот для электромобилей. Впрочем, низкая цена не возникает на пустом месте. Комплектация автомобиля минимальна: базовая версия не имеет даже электрослеклоподъемников и динамиков. Также отсутствует элементарная мультимедиа в расчете, что у всех водителей и так есть свои собственные смартфоны.

Будет использован один электродвигатель, установленный на задней оси, мощностью 201 л.с. На выбор будет два пакета аккумуляторов: базовый на 52,7 кВт-ч и опциональный на 84,3 кВт-ч. Начальный запас хода составляет всего 240 км. Вес электромобиля составляет около 1600 кг, а буксировочная способность — всего 545 кг, что очень мало для пикапа.

Авто имеет модульную конструкцию, следовательно, клиент при желании и за дополнительные средства сможет превратить двухместный пикап на двухрядный внедорожник. При этом авто доступно только в одном цвете — сером.

Большие планы

Slate рассчитывает производить электромобиль в США и продавать ежегодно 150 000 экземпляров, но пока не объявила местоположение завода.

Электромобиль будет реализовываться напрямую, без использования дилерской сети. Впрочем, местные сервисные центры создать придется.

Конечно, проект вызывает много вопросов. Ведь даже при поддержке таких людей, как Джефф Безос, запустить автомобиль в производство будет огромной проблемой. Вскоре федеральные налоговые льготы для электромобилей заканчиваются, поэтому цена в 20 000 долларов может стать неподъемной для производителя.

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