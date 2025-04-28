Volkswagen предупредил водителей о китайских Volkswagen

Volkswagen ID.4 Crozz. Фото: terra-cars.com.ua

В Украине существует устойчивый интерес автолюбителей к электромобилям Volkswagen, поэтому независимые дилеры импортируют модели серии ID из Китая и предлагают их по весьма привлекательным ценам. Впрочем, официальные представители производителя предостерегают покупателей от поспешных решений, в частности в польском отделении немецкого бренда советуют быть осторожными.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Отсутствие гарантии

Volkswagen Polska заявил: "Неавторизованные продавцы вводят покупателей в заблуждение, утверждая, что на предлагаемые ими модели Volkswagen ID распространяется международная гарантия".

Польская компания предупреждает, что любые претензии по ремонту и обслуживанию не могут быть выполнены авторизованными сервисными центрами Volkswagen в Европе.

"Все требования по ремонту и обслуживанию, включая использование гарантии и доброй воли, не могут быть выполнены авторизованными салонами или любым авторизованным сервисным центром Volkswagen в Европейской экономической зоне".

Трудности с ремонтом

Также Volkswagen Polska сообщила, что не может обеспечить европейских владельцев таких автомобилей оригинальными запчастями для моделей, которые продаются только в Китае, например, Volkswagen ID.6.

Эти Volkswagen не будут допущены к авторизованным сервисным центрам Volkswagen. Однако и это еще не все, чем рискуют покупатели, соблазнившись привлекательной ценой автомобилей, ввезенных индивидуально из Китая.

Официальный представитель объясняет, что модели, импортированные частным образом из Китая, оснащены программным обеспечением, предназначенным для китайского рынка. Это означает, что европейские авторизованные сервисные центры бренда не имеют оборудования, необходимого для связи с такими автомобилями, и поэтому не могут выполнять их ремонт.

"Автомобили, произведенные в Китае для китайского рынка, не покрываются международной гарантией. Кроме того, эти автомобили не имеют европейской омологации и сертификата соответствия (CoC)", — говорится в сообщении Volkswagen Polska.

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