Какое техобслуживание требуется двигателю электромобиля

В каком обслуживании нуждается двигатель электромобиля
Минимальное техническое обслуживание является главным преимуществом электромобиля, ведь его мотор не нуждается в регулярном сервисе. Но не стоит забывать о других системах, которым необходимы охлаждающая жидкость, трансмиссионное масло и периодическое обновление программного обеспечения.
Об этом написал NewsYouInfo
Что нужно электродвигателю
Электромотор гораздо проще двигателя внутреннего сгорания (ДВС). В отличие от ДВС, мотор электрокара не имеет поршней, клапанов, свечей зажигания или ремней. Он не нуждается ни в масле, ни в фильтрах.
В большинстве электрических моделей используются синхронные двигатели с постоянными магнитами, в которых почти нет изнашиваемых частей. Только подшипники могут нуждаться в замене после очень длительной эксплуатации.
Ресурс электромотора может достигать сотен тысяч или даже миллиона километров — конкретный пробег зависит от условий эксплуатации. В компании Tesla утверждают, что их двигатели выдерживают до 1 600 000 км без капремонта.
Какие системы стоят внимания
- Охлаждение двигателя. Некоторые модели имеют систему охлаждения с жидкостью, уровень которой стоит периодически проверять.
- Редуктор или трансмиссия. Части электрокаров имеет редукторы или простые коробки передач, в которых нужно менять масло.
- Программное обеспечение. Обновление прошивки авто может улучшить производительность и продлить ресурс некоторых компонентов.
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