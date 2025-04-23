Яке техобслуговування потрібне двигуну електромобіля

Техобслуговування електрокара. Фото: motortrend.com

Мінімальне технічне обслуговування є головною перевагою електромобіля, адже його мотор не потребує регулярного сервісу. Але не варто забувати про інші системи, яким необхідні охолоджувальна рідина, трансмісійна олива та періодичне оновлення програмного забезпечення.

Про це написав NewsYouInfo

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Що потрібно електродвигуну

Електромотор набагато простіший за двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ). На відміну від ДВЗ, мотор електрокара не має поршнів, клапанів, свічок запалювання або ременів. Він не потребує ані оливи, ані фільтрів.

У більшості електричних моделей використовуються синхронні двигуни з постійними магнітами, в яких майже нема зношуваних частин. Лише підшипники можуть потребувати заміни після дуже тривалої експлуатації.

Ресурс електромотора може сягати сотень тисяч або навіть мільйона кілометрів — конкретний пробіг залежить від умов експлуатації. В компанії Tesla стверджують, що їхні двигуни витримують до 1 600 000 км без капремонту.

Які системи варті уваги

Охолодження двигуна. Деякі моделі мають систему охолодження з рідиною, рівень якої варто періодично перевіряти.

Деякі моделі мають систему охолодження з рідиною, рівень якої варто періодично перевіряти. Редуктор або трансмісія. Частини електрокарів має редуктори або прості коробки передач, в яких потрібно міняти мастило.

Частини електрокарів має редуктори або прості коробки передач, в яких потрібно міняти мастило. Програмне забезпечення. Оновлення прошивки авто може покращити продуктивність та подовжити ресурс деяких компонентів.

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