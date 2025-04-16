Акумулятори електрокарів BYD не вибухають під час ДТП

Електромобілі BYD. Фото: Reuters

Акумулятор BYD Blade Battery успішно пройшов один з найскладніших тестів безпеки, під час якого більшість батарей для електрокарів вибухають. Китайська компанія використовує Blade в усіх своїх моделях, що продаються на європейському ринку.

Про це повідомив 20minutos.

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Що таке Blade Battery

Завдяки вдосконаленій технології літій-залізо-фосфату (LFP) Blade Battery витримує понад 3000 циклів заряджання та розряджання, що дозволяє досягти терміну служби понад 1 200 000 км.

Технологія Blade Battery оптимізує споживання енергії, пропонуючи запас у ходу до 690 км залежно від моделі BYD. Серед найбільш помітних інновацій — модуль керування двигуном з карбіду кремнію, який зменшує втрати енергії до 87%, підвищуючи ефективність електричної системи та покращуючи загальний запас ходу автомобіля на 10%.

Ще однією перевагою є його оптимальна робота в діапазоні від -35 °C до +55 °C.

Тест на безпеку

Випробування передбачає вставлення довгого сталевого цвяха безпосередньо в елемент батареї, імітуючи серйозні пошкодження, які можуть виникнути у разі зіткнення або проникнення гострого предмета в акумуляторну батарею.

Метою тесту є оцінка термічної реакції батареї на внутрішній прокол. У звичайних батареях цей тип випробувань часто призводить до вибухів та сильних пожеж через ефект теплового витікання, ланцюгову реакцію, викликану сильним нагріванням.

Проте батарея Blade під час цього випробування не виявляє горіння чи виділення диму. Крім того, вона підтримує температуру менш як 60 °C, що в 10 разів нижче, ніж у звичайних літієвих акумуляторів за аналогічних умов. Це стало можливим завдяки хімічному складу LFP та його структурному дизайну, який обмежує поширення тепла та забезпечує більшу термічну стабільність.

Нагадаємо, торік BYD випустила більше електромобілів, ніж Tesla, хоча компанія Ілона Маска мала тоді невелику перевагу в річних продажах авто внаслідок реалізації своїх старих електрокарів. Також ми писали, чому ціна ремонту електромобілів така висока.