Аккумуляторы электрокаров BYD не взрываются во время ДТП

Электромобили BYD. Фото: Reuters

Аккумулятор BYD Blade Battery успешно прошел один из самых сложных тестов безопасности, во время которого большинство батарей для электрокаров взрываются. Китайская компания использует Blade во всех своих моделях, продаваемых на европейском рынке.

Об этом сообщил 20minutos.

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Что такое Blade Battery

Благодаря усовершенствованной технологии литий-железо-фосфата (LFP) Blade Battery выдерживает более 3000 циклов зарядки и разрядки, что позволяет достичь срока службы более 1 200 000 км.

Технология Blade Battery оптимизирует потребление энергии, предлагая запас хода до 690 км в зависимости от модели BYD. Среди наиболее заметных инноваций — модуль управления двигателем из карбида кремния, который уменьшает потери энергии до 87%, повышая эффективность электрической системы и улучшая общий запас хода автомобиля на 10%.

Еще одним преимуществом является его оптимальная работа в диапазоне от -35 °C до +55 °C.

Тест на безопасность

Испытание предусматривает вставление длинного стального гвоздя непосредственно в элемент батареи, имитируя серьезные повреждения, которые могут возникнуть в случае столкновения или проникновения острого предмета в аккумуляторную батарею.

Целью теста является оценка термической реакции батареи на внутренний прокол. В обычных батареях этот тип испытаний часто приводит к взрывам и сильным пожарам из-за эффекта тепловой утечки, цепной реакции, вызванной сильным нагревом.

Однако батарея Blade во время этого испытания не обнаруживает горения или выделения дыма. Кроме того, она поддерживает температуру менее 60 °C, что в 10 раз ниже, чем у обычных литиевых аккумуляторов при аналогичных условиях. Это стало возможным благодаря химическому составу LFP и его структурному дизайну, который ограничивает распространение тепла и обеспечивает большую термическую стабильность.

Напомним, в прошлом году BYD выпустила больше электромобилей, чем Tesla, хотя компания Илона Маска имела тогда небольшое преимущество в годовых продажах авто за счет реализации своих старых электрокаров. Также мы писали, почему цена ремонта электромобилей такая высокая.