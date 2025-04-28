Volkswagen попередив водіїв про китайські Volkswagen

Volkswagen ID.4 Crozz. Фото: terra-cars.com.ua

В Україні існує стійкий інтерес автолюбителів до електромобілів Volkswagen, тому незалежні дилери імпортують моделі серії ID з Китаю та пропонують їх за досить привабливими цінами. Втім офіційні представники виробника застерігають покупців від поспішних рішень, зокрема в польському відділенні німецького бренду радять бути обережними.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Відсутність гарантії

Volkswagen Polska заявив, що "неавторизовані продавці вводять покупців в оману, стверджуючи, що на пропоновані ними моделі Volkswagen ID поширюється міжнародна гарантія".

Польська компанія попереджає, що будь-які претензії щодо ремонту та обслуговування не можуть бути виконані авторизованими сервісними центрами Volkswagen в Європі.

"Усі вимоги щодо ремонту та обслуговування, включаючи використання гарантії та доброї волі, не можуть бути виконані авторизованими салонами чи будь-яким авторизованим сервісним центром Volkswagen у Європейській економічній зоні".

Труднощі з ремонтом

Також Volkswagen Polska повідомила, що не може забезпечити європейських власників таких автомобілів оригінальними запчастинами для моделей, які продаються лише в Китаї, наприклад, Volkswagen ID.6.

Ці Volkswagen не будуть допущені до авторизованих сервісних центрів Volkswagen. Однак й це ще не все, чим ризикують покупці, спокусившись привабливою ціною автомобілів, ввезених індивідуально з Китаю.

Офіційний представник пояснює, що моделі цього бренду, імпортовані приватно з Китаю, оснащені програмним забезпеченням, призначеним для китайського ринку. Це означає, що європейські авторизовані сервісні центри бренду не мають обладнання, необхідного для зв’язку з такими автомобілями, й тому не можуть виконувати їх ремонт.

"Автомобілі, вироблені в Китаї для китайського ринку, не покриваються міжнародною гарантією. Крім того, ці автомобілі не мають європейської омологації та сертифіката відповідності (CoC)", — йдеться у повідомленні Volkswagen Polska.

Раніше ми писали, чому лише чотири бренди електромобілів у світі є прибутковими. Також експерти пояснили, якого обслуговування потребує двигун електрокара.