Яку помилку визнали світові автовиробники та пообіцяли виправитися

Інтер'єр Subaru Forester 2025 року. Фото: centennialsubaru.com

Більшість власників нових автомобілів, особливо випущених у 2022-20224 роках, скаржаться на те, що з приладових панелей практично зникли усі фізичні кнопки керування, які замінили сенсорні екрани. Це створює незручності водіям та роблять їзду небезпечною через розпилення уваги за кермом.

Як автомобільні корпорації повертають кнопки, написав Motor Biscuit.

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Здалася навіть Tesla

Представники Volkswagen заявили, що надмірна екраноцентричність їхніх автомобілів була помилкою, з якої вони винесли урок. Новіші моделі вже мають менший центральний монітор та фізичні кнопки, що викликало позитивні відгуки споживачів.

"Ми ніколи більше не зробимо цієї помилки. Більше жодних здогадок. Є зворотний зв’язок, він реальний, і людям це подобається", — заявив виданню Autocar головний дизайнер Volkswagen Андреас Міндт.

Навіть Tesla, компанія, відома тим, що всі елементи керування здійснювалися через монітор, відступає. Остання Model Y має кнопки для часто використовуваних елементів керування.

Повернення кнопок

Провідний дизайнер Hyundai Саймон Лоасбі повідомив журналістам, що всі автомобілі Hyundai 2025 та 2026 модельних років матимуть центральний медіа-екран для GPS, музики та інших налаштувань, але повсякденними елементами керування водія будуть кнопки. Це пов'язано з міркуваннями безпеки.

"Наша філософія полягає в тому, щоб водій не відводив погляду від дороги, а руки — від керма", — сказав він.

Автомобілі Subaru завжди мали невеличкі екрани, втім, у моделях 2025 року багато функцій водія заховані в екрані. Але Outback 2026 року повернувся до витоків: замість великого екрана, який займав близько 90% приладової панелі, нова модель має менший монітор у верхній частині приладової панелі, а решту елементів керування складають фізичні кнопки, циферблати та ручки.

В інтер'єрі Subaru Forester 2025 року присутній великий сенсорний екран (на фото). Можливо, зміни в дизайні салону цього кросовера відбудуться вже у 2026 модельному році.

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