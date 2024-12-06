Какие автомобили разорят вас за 10 лет —15 моделей, которых следует избегать

2025 Jeep Grand Cherokee. Фото: Stellantis

Перед покупкой авто важно учитывать не только его стоимость, но и затраты на обслуживание. Узнайте, какие модели 2025 года самые дорогие во владении.

Об этом написал GOBankingRates.

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Перед покупкой автомобиля важно изучить затраты на его техническое обслуживание. Неправильный выбор может привести к тому, что вы будете выплачивать чуть ли не половину первоначальной стоимости машины в течение следующих десяти лет.

Обслуживание разных моделей может отличаться по цене. К примеру, стоимость содержания внедорожников может значительно превышать расходы на седаны. Понимание этого поможет избежать неприятных финансовых сюрпризов. Напротив, можно сэкономить значительные средства в долгосрочной перспективе, если быть осторожным при выборе.

Вот список из 15 новых моделей 2025 года, которые следует избегать, если не хотите тратить лишние средства на обслуживание. Перед покупкой, обратите внимание на репутацию автомобиля в плане надежности и стоимости сервисных услуг. Выбранные авто могут повлиять на бюджет существенно, поэтому важно хорошо взвесить все плюсы и минусы.

Jeep Grand Cherokee

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 10 873 долларов.

Начальная цена 2025: 38 830 долларов.

Dodge Durango

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 10 765 долларов.

Начальная цена 2025 года: 43 590 долларов.

Jeep Compass

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 10 499 долларов.

Начальная цена 2025 года: 27 495 долларов.

Ford Expedition

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 757 долларов.

Начальная цена 2025: 60 000 долларов.

Chevrolet Tahoe

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 544 доллара.

Начальная цена 2025 года: 60 495 долларов.

Chevrolet Suburban

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 536 долларов.

Начальная цена 2025 года: 634 95 долларов.

Ford Bronco

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 392 доллара.

Начальная цена 2025: 39 890 долларов.

Ford Explorer

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 330 долларов.

Начальная цена 2025 года: 41 220 долларов.

Chevrolet Blazer

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9124 долларов.

Начальная цена 2025: 36 795 долларов.

Chevrolet Traverse

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 122 долларов.

Начальная цена 2025: 41 995 долларов.

Ford Escape

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 101 долларов.

Начальная цена 2025 года: 29 490 долларов.

Buick Enclave

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 8984 долларов.

Начальная цена 2025 года: 46395 долларов.

Chevrolet Equinox

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 8 930 долларов.

Начальная цена 2025: 29 995 долларов.

Chevrolet Trailblazer

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 88 61 долларов.

Начальная цена 2025 года: 24 395 долларов.

Chevrolet Trax

Средняя стоимость обслуживания за 10 лет: 9 101 долларов.

Начальная цена 2025 года: 21495 долларов.

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