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Автомобілі, які розорять своїх власників за 10 років

6 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які автомобілі розорять вас за 10 років — 15 моделей, яких слід уникати
2025 Jeep Grand Cherokee. Фото: Stellantis
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Перед купівлею авто важливо враховувати не лише його вартість, але й витрати на обслуговування. Дізнайтеся, які моделі 2025 року є найдорожчими у володінні.

Про це написав GOBankingRates.

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Перед купівлею автомобіля важливо дослідити витрати на його технічне обслуговування. Неправильний вибір може призвести до того, що ви виплачуватимете ледь не половину початкової вартості машини протягом наступних десяти років.

Обслуговування різних моделей може відрізнятися за ціною. Наприклад, вартість утримання позашляховиків може значно перевищувати витрати на седани. Розуміння цього допоможе уникнути неприємних фінансових сюрпризів. Навпаки, можна заощадити значні кошти в довгостроковій перспективі, якщо буди обережним при виборі.

Ось список з 15 нових моделей 2025 року, яких слід уникати, якщо не бажаєте витрачати зайві кошти на обслуговування. Перед купівлею зверніть увагу на репутацію автомобіля в плані надійності та вартості сервісних послуг. Обрані авто можуть вплинути на бюджет суттєво, тож важливо добре зважити всі плюси та мінуси.

  • Jeep Grand Cherokee

Середня вартість обслуговування за 10 років: 10 873 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 38 830 доларів.

  • Dodge Durango

Середня вартість обслуговування за 10 років: 10 765 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 43 590 доларів.

  • Jeep Compass

Середня вартість обслуговування за 10 років: 10 499 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 27 495 доларів.

  • Ford Expedition

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 757 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 60 000 доларів.

  • Chevrolet Tahoe

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 544 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 60 495 доларів.

  • Chevrolet Suburban

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 536 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 63 495 доларів.

  • Ford Bronco

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 392 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 39 890 доларів.

  • Ford Explorer

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 330 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 41 220 доларів.

  • Chevrolet Blazer

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 124 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 36 795 доларів.

  • Chevrolet Traverse

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 122 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 41 995 доларів.

  • Ford Escape

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 101 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 29 490 доларів.

  • Buick Enclave

Середня вартість обслуговування за 10 років: 8 984 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 46 395 доларів.

  • Chevrolet Equinox

Середня вартість обслуговування за 10 років: 8 930 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 29 995 доларів.

  • Chevrolet Trailblazer

Середня вартість обслуговування за 10 років: 8 861 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 24 395 доларів.

  • Chevrolet Trax

Середня вартість обслуговування за 10 років: 9 101 доларів.
Початкова ціна 2025 року: 21 495 доларів.

Раніше ми писали про найдоступніше авто, яке може розвивати понад 320 км/год. Також механіки назвали чотири найгірші італійські автомобілі з пробігом.

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