Чотири вживані італійські авто, від яких варто триматися якнайдалі

2020 Maserati Ghibli. Фото: Maserati

Італійські автомобілі серед фанатів місцевого автопрому відомі своєю розкішшю та увагою до деталей. Втім, автоексперти радять з особливою прискіпливість ставитеся до деяких не надто надійних моделей.

Про це написав GOBankinGrates.

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Fiat 500L

Фото: Fiat

Авто не вистачає систем допомоги водієві та засобів безпеки, які мають аналогічні марки. Багато водіїв повідомляють про уривчасту їзду, чутливі гальма та незручне налаштування підвіски. При цьому компанія припинила виробництво 500L у 2019 році, що знижує вартість перепродажу та ускладнює пошук запчастин.

"Люди скаржаться на погану якість збірки, незручне керування та слабкий двигун. Власники часто повідомляють про проблеми з підвіскою, електричною системою та трансмісією", — прокоментував автомобільний експерт All About Wheels Блейк Шоу.

Maserati Ghibli

Фото: Maserati

"Авто обіцяє розкіш, але не виконує її. Інтер’єр багато в чому запозичений у дешевших моделей Chrysler, що підриває його імідж преміумкласу. Модель має проблеми з надійністю від електроніки до підвіски, а її вартість при перепродажі різко падає. Такі альтернативи, як BMW 5 серії або Audi A6, пропонують набагато кращу вартість та надійність", — сказав засновник Modified Rides Шон Міллер.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo пропонує спортивний вигляд, але його інформаційно-розважальна система тьмяна, з маленьким екраном та обмеженими функціями. Маленький багажник та тісне заднє сидіння також не додають плюсів.

"Машина відома своїм елегантним дизайном та характеристиками, що захоплюють водіїв. Втім, не можна ігнорувати того, що модель отримала погані оцінки в опитуваннях щодо надійності порівняно з її конкурентами", — підкреслив Шоу.

Alfa Romeo Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Попри те, що компактний кросовер не має серйозних проблем з функціональністю та безпекою, йому не вистачає вантажного та пасажирського простору та найновіших технологій.

"Власники повідомляли про неточні покажчики палива, несправності гальмівної системи та проблеми з двигуном", — підсумував Блейк.

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