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Чотири найгірші італійські автомобілі з пробігом

5 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чотири вживані італійські авто, від яких варто триматися якнайдалі
2020 Maserati Ghibli. Фото: Maserati
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Італійські автомобілі серед фанатів місцевого автопрому відомі своєю розкішшю та увагою до деталей. Втім, автоексперти радять з особливою прискіпливість ставитеся до деяких не надто надійних моделей.

Про це написав GOBankinGrates.

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Fiat 500L

Чотири найгірші італійські автомобілі з пробігом - фото 1
Фото: Fiat

Авто не вистачає систем допомоги водієві та засобів безпеки, які мають аналогічні марки. Багато водіїв повідомляють про уривчасту їзду, чутливі гальма та незручне налаштування підвіски. При цьому компанія припинила виробництво 500L у 2019 році, що знижує вартість перепродажу та ускладнює пошук запчастин.

"Люди скаржаться на погану якість збірки, незручне керування та слабкий двигун. Власники часто повідомляють про проблеми з підвіскою, електричною системою та трансмісією", — прокоментував автомобільний експерт All About Wheels Блейк Шоу.

Maserati Ghibli

Чотири найгірші італійські автомобілі з пробігом - фото 2
Фото: Maserati

"Авто обіцяє розкіш, але не виконує її. Інтер’єр багато в чому запозичений у дешевших моделей Chrysler, що підриває його імідж преміумкласу. Модель має проблеми з надійністю від електроніки до підвіски, а її вартість при перепродажі різко падає. Такі альтернативи, як BMW 5 серії або Audi A6, пропонують набагато кращу вартість та надійність", — сказав засновник Modified Rides Шон Міллер.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Чотири найгірші італійські автомобілі з пробігом - фото 3
Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo пропонує спортивний вигляд, але його інформаційно-розважальна система тьмяна, з маленьким екраном та обмеженими функціями. Маленький багажник та тісне заднє сидіння також не додають плюсів.

"Машина відома своїм елегантним дизайном та характеристиками, що захоплюють водіїв. Втім, не можна ігнорувати того, що модель отримала погані оцінки в опитуваннях щодо надійності порівняно з її конкурентами", — підкреслив Шоу.

Alfa Romeo Stelvio

Чотири найгірші італійські автомобілі з пробігом - фото 4
Фото: Alfa Romeo

Попри те, що компактний кросовер не має серйозних проблем з функціональністю та безпекою, йому не вистачає вантажного та пасажирського простору та найновіших технологій. 

"Власники повідомляли про неточні покажчики палива, несправності гальмівної системи та проблеми з двигуном", — підсумував Блейк.

Раніше ми писали, що культова марка італійського бренду повертається після 40 років забуття. Також експерти назвали три найгірші авто 2025 року, ціна яких не відповідає якості.

Італія ремонт авто проблеми поради автомобіль

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