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Четыре худших итальянских автомобиля с пробегом

5 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Четыре подержанных итальянских автомобиля, от которых стоит держаться подальше
2020 Maserati Ghibli. Фото: Maserati
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Итальянские автомобили среди фанатов местного автопрома известны своей роскошью и вниманием к деталям. Впрочем, автоэксперты советуют с особой тщательностью относитесь к некоторым не слишком надежным моделям.

Об этом написал GOBankinGrates.

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Fiat 500L

Четыре худших итальянских автомобиля с пробегом - фото 1
Фото: Fiat

Автомобилю не хватает систем помощи водителю и средств безопасности, которые имеют аналогичные марки. Многие водители сообщают об прерывистой езде, чувствительных тормозах и неудобной настройке подвески. При этом компания прекратила производство 500L в 2019 году, что снижает стоимость перепродаж и усложняет поиск запчастей.

"Люди жалуются на плохое качество сборки, неудобное управление и слабый двигатель. Владельцы часто сообщают о проблемах с подвеской, электрической системой и трансмиссией", — прокомментировал автомобильный эксперт All About Wheels Блейк Шоу.

Maserati Ghibli

Четыре худших итальянских автомобиля с пробегом - фото 2
Фото: Maserati

"Авто обещает роскошь, но не выполняет его. Интерьер во многом позаимствован у дешевых моделей Chrysler, что подрывает его имидж премиум-класса. Модель имеет проблемы с надежностью от электроники до подвески, а ее стоимость при перепродаже резко падает. Такие альтернативы, как BMW 5 серии или Audi A6, предлагают гораздо лучшую стоимость и надежность", — сказал основатель Modified Rides Шон Миллер.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Четыре худших итальянских автомобиля с пробегом - фото 3
Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo предлагает спортивный вид, но его информационно развлекательная система тусклая, с маленьким экраном и ограниченными функциями. Маленький багажник и тесное заднее сиденье тоже не добавляют плюсов.

"Машина известна своим элегантным дизайном и захватывающими водителей характеристиками. Впрочем, нельзя игнорировать того, что модель получила плохие оценки в опросах относительно надежности по сравнению с ее конкурентами", — подчеркнул Шоу.

Alfa Romeo Stelvio

Четыре худших итальянских автомобиля с пробегом - фото 4
Фото: Alfa Romeo

Несмотря на то, что компактный кроссовер не испытывает серьезных проблем с функциональностью и безопасностью, ему не хватает грузового и пассажирского пространства и новейших технологий.

"Владельцы сообщали о неточных указателях топлива, неисправностях тормозной системы и проблемах с двигателем", — подытожил Блейк.

Ранее мы писали, что культовая марка итальянского бренда возвращается после 40 лет забвения. Также эксперты назвали три самых плохих авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству.

Италия ремонт авто проблемы советы автомобиль

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