Четыре подержанных итальянских автомобиля, от которых стоит держаться подальше

2020 Maserati Ghibli. Фото: Maserati

Итальянские автомобили среди фанатов местного автопрома известны своей роскошью и вниманием к деталям. Впрочем, автоэксперты советуют с особой тщательностью относитесь к некоторым не слишком надежным моделям.

Об этом написал GOBankinGrates.

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Fiat 500L

Фото: Fiat

Автомобилю не хватает систем помощи водителю и средств безопасности, которые имеют аналогичные марки. Многие водители сообщают об прерывистой езде, чувствительных тормозах и неудобной настройке подвески. При этом компания прекратила производство 500L в 2019 году, что снижает стоимость перепродаж и усложняет поиск запчастей.

"Люди жалуются на плохое качество сборки, неудобное управление и слабый двигатель. Владельцы часто сообщают о проблемах с подвеской, электрической системой и трансмиссией", — прокомментировал автомобильный эксперт All About Wheels Блейк Шоу.

Maserati Ghibli

Фото: Maserati

"Авто обещает роскошь, но не выполняет его. Интерьер во многом позаимствован у дешевых моделей Chrysler, что подрывает его имидж премиум-класса. Модель имеет проблемы с надежностью от электроники до подвески, а ее стоимость при перепродаже резко падает. Такие альтернативы, как BMW 5 серии или Audi A6, предлагают гораздо лучшую стоимость и надежность", — сказал основатель Modified Rides Шон Миллер.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo предлагает спортивный вид, но его информационно развлекательная система тусклая, с маленьким экраном и ограниченными функциями. Маленький багажник и тесное заднее сиденье тоже не добавляют плюсов.

"Машина известна своим элегантным дизайном и захватывающими водителей характеристиками. Впрочем, нельзя игнорировать того, что модель получила плохие оценки в опросах относительно надежности по сравнению с ее конкурентами", — подчеркнул Шоу.

Alfa Romeo Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Несмотря на то, что компактный кроссовер не испытывает серьезных проблем с функциональностью и безопасностью, ему не хватает грузового и пассажирского пространства и новейших технологий.

"Владельцы сообщали о неточных указателях топлива, неисправностях тормозной системы и проблемах с двигателем", — подытожил Блейк.

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